Online-Event für Makler: Cyberversicherungen für KMUs – das ist zu beachten

Kleine und mittelständische Unternehmen haben innerhalb von zwei Jahren ein sehr viel stärkeres Bewusstsein für Cyberrisiken entwickelt. Das zeigt eine repräsentative Forsa-Umfrage für die Zeiträume 2018 bis 2020, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) beauftragt hat. Noch vor zwei Jahren waren entsprechende Cyber-Policen vielen Unternehmern noch unbekannt. Viele der befragten Entscheider kannten das Angebot gar nicht oder standen einer entsprechenden Absicherung skeptisch gegenüber.

Durch die pandemiebedingte Ausweitung von mobiler Arbeit gewinnen Cyber-Tarife insbesondere bei KMU zunehmend an Bedeutung. Da das Angebot am Markt noch recht jung ist, hat sich noch kein Marktstandard ausgebildet, so dass sich die Leistungsversprechen der Versicherer noch sehr unterscheiden. Dies erschwert es Kunden und Vermittlern, die Qualität eines Tarifes zu vergleichen und sachgerecht einzuschätzen. Alles Wichtige, um als Vemittler das Thema Cyberschutz richtig beraten zu können, liefert am 22.3. das kostenlose Webinar

„Cyber: Die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts für KMU“ .

Jutta Berger, Head of Financial Lines Underwriting, Commercial Insurance Germany, Zurich Deutschland, und Christopher Leifeld, Co-Founder und Geschäftsführer Thinksurance, erläutern, wie die Ansprache von KMUs erfolgen sollte und was für die Cyberschutz-Beratung von Firmen wichtig und zwingend zu beachten ist.

Dafbei werden konkret die folgenden Fragestellungen behandelt:

Welche Branchen und Kundengruppen haben generell ein erhöhtes Cyber-Risiko

Awareness schaffen: Warum Cyberversicherungen wichtig sind

Überschneidung und Abgrenzung zu anderen Produkten

Cyber beraten: So gelingt das Geschäft mit KMUs

Orientierung stiften: Wie sich Tarifmerkmale und Bedingungen unterscheiden können

Schadenbeispiele

Aktuelle Markentwicklung und Ausblick

Interessiert? Hier geht’s zur Anmeldung für das kostenlose Online-Event für Makler am 22. März 2021, mit dem Sie sich auch IDD-Zeiten sichern können.