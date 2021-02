Urteil: LG München I verbietet Vitality-Klausel für „SBU-professional Vitality“

Das Landgericht München I hat der Generali-Tochter Dialog die Nutzung der Vitality-Klausel in ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung "„SBU-professional Vitality“ untersagt. Damit darf der Versicherer künftig in dem Tarif bei der Prämie nicht mehr zwischen sich unterschiedlich gesund verhaltenden Versicherten differenzieren. Die Generali geht in die Berufung.