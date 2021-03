Wenn der Kessel explodiert…

Hiscox: Dirk Koerbel ist neuer Head of Branch in der Stuttgarter Niederlassung

Mit Dirk Koerbel Hiscox hat einen neuen Head of Branch am Standort Stuttgart. Der Versicherungskaufmann bringt über zwanzig Jahre Erfahrung in der Branche mit und verantwortet ab sofort die Leitung der Niederlassung von Hiscox für Baden-Württemberg.