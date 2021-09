WWK führt einen neuen Content Blog ein

WWK collectiv ist seit dem Sommer 2021 live (https://collectiv.wwk.de/). Stefan Bauer, Abteilungsleiter Verkaufsförderung & Werbung und Frank Schonnefeld, Gruppenleiter Werbung, der WWK Versicherungen erklären: “Das Kollektiv ist das Urprinzip der Versicherung. Gemeinsam geht vieles leichter. Das wollen wir zum Thema machen. In unserem Content Blog schreiben und sprechen wir darüber, was unser Leben gemeinsam stärker, besser und lebenswerter macht.“

Frank Schonnefeld, WWK

Mit einem kurzweiligen Angebot an Artikeln und Podcast Beiträgen bringt WWK collectiv einem breiten Publikum eine große Themenauswahl näher. Dabei werden auch fachlich anspruchsvollere Inhalte durch redaktionell gut aufbereitete Beiträge in einfachen Worten erklärt. Viele Themen werden durch frische Formate und Beispiele, auch abseits der Versicherungswelt, angereichert.

Das aktuelle Thema „Sparen in der Niedrigzinsphase: Intelligent Vorsorgen“ widmet sich der effektiven finanziellen Absicherung des eigenen Ruhestandes durch chancenreiche und inflationsgeschützte Investments in Aktienfonds. Äußerst hörenswert ist auch der Pod- cast „Wir können und müssen etwas zurückgeben“ mit dem erfolgreichen und international bekannten Beachvolleyball-Duo Julius Thole und Clemens Wickler, die sich beide dem Thema Gemeinschaft sehr verbunden fühlen.

Unterstützt wird WWK collectiv durch die New Finance Mediengesellschaft. Die Experten für digitale Medien in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft erstellen den hochwertigen redaktionellen Content in Abstimmung mit der WWK. Die Beiträge werden so nicht nur auf dem Content Blog, sondern auch in diversen Social Media Kanälen ausgespielt.