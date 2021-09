Zurich präsentiert Cyber-Lösung für Mittelstand

Fokus Mittelstand: Die Zurich Gruppe Deutschland hat ein Cyber-Produkt explizit für den Mittelstand entwickelt. Damit will der Versicherer der steigenden Nachfrage bei mittelständischen Unternehmen nachkommen, die sich stetig wachsenden Risiken durch Cyber-Angriffe ausgesetzt sehen.

Mit „Zurich Cyber Solution“ erhalten Mittelständler umfangreichen Schutz vor den finanziellen Folgen von Datenverlusten und Cyberattacken. Darüber hinaus werden Kunden im Ernstfall durch ein individuelles Krisenmanagement und diverse Soforthilfe-Maßnahmen unterstützt. Das Produkt richtet sich an mittelständische Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 150 Millionen und einer Milliarde Euro.

„Cyberrisiken stellen Unternehmen vor große Herausforderungen, da sich der ohnehin hochkomplexe Cyberspace ständig weiterentwickelt. Dabei ist der Schutz vor Cyber-Angriffen längst nicht mehr nur ein Thema von großen Industriekonzernen, sondern ist voll und ganz in der Mitte angekommen,“ betont Petra Riga-Müller, im Zurich Vorstand für den Bereich Commercial Insurance verantwortlich.

„Laut Digitalverband Bitcom waren in den Jahren 2020 und 2021 neun von zehn Unternehmen in Deutschland von Cyberangriffen betroffen mit einer Rekord-Schadensumme von circa 223 Milliarden Euro pro Jahr. Inzwischen sehen sich immer mehr kleine und mittelgroße Unternehmen mit Cyberbedrohungen konfrontiert. Darum möchten wir auch diesen Unternehmern als erfahrener Cyber-Versicherer passenden Schutz bieten“, so Rieger-Müller.

Kombiniert: Haftpflicht- und Eigenschadendeckung

Nach Aussage des Versicherers ist Cyber Solution ein eigenständiges Angebot für den Mittelstand das sowohl die finanziellen Folgen durch externe Angriffe, etwa durch Hacker, als auch das Fehlverhalten von Mitarbeitenden in Bezug auf Datensicherheit abdeckt. Dabei kombiniert das Produkt Haftpflicht- und Eigenschadendeckung in einer Versicherungslösung.

So schützt die Police im Rahmen der Haftpflichtdeckung unter anderem gegen Vermögenseinbußen aus datenschutzbezogenen Pflicht- und Vertraulichkeitsverletzungen eigener Mitarbeitenden und bietet finanzielle Sicherheit bei zahlreichen möglichen Eigenschäden, wie vor allem Betriebsunterbrechungen aufgrund von IT-Sicherheitslücken. Bei Bedarf können Kundinnen und Kunden auch eine zusätzliche Internet-Medien Haftpflichtdeckung dazu wählen.

Diese schließt etwa die Verletzung von Persönlichkeits- oder Urheberrechten mit ein. Im Schadensfall bietet das Produkt über die Eigenschadendeckung Hilfe, um beispielsweise die wirtschaftlichen Folgen der Wiederherstellung von Daten und Systemen oder einer Betriebsunterbrechung zu mindern.

Ohne ein Minimum an IT-Sicherheit keine Police

Wichtig für potenzielle Kunden: Neben Faktoren wie Größe oder Branche eines Unternehmens, bestimmt vor allem auch die Qualität des bestehenden IT-Sicherheitsnetzes die Versicherbarkeit und die Höhe der Versicherungsprämie. Ein Mindestmaß an IT-Sicherheitsstandard ist dabei Voraussetzung für den Versicherungsschutz.

Eine hoch entwickelte IT-Sicherheit wirkt sich dabei günstig auf die Prämie aus. Das genaue Volumen lege Zurich anhand einer Risikoprüfung im engen Austausch mit dem Mittelständler fest, betont der Versicherer. Hierbei kann auch auf die Unterstützung der Zurich Risikoingenieure und von spezialisierten Cyber-Risiko-Assessment-Partnern zurückgegriffen werden.

Gezielter Ausbau des Mid-Market-Geschäfts

Im internationalen Großkundengeschäft ist Zurich bereits eine feste Größe, nun will der Versicherer auch im Mittelstand gezielt wachsen. Die Einführung von Zurich Cyber Solution steht dabei für den strategischen Ausbau im Mittelstand.

„Wir wollen das Mid-Market-Geschäft gezielt ausbauen um Zurich auch im Mittelstand als einen der führenden Versicherer zu etablieren,“ betont Riga-Müller.

„Unser Ziel ist es, die Angebote, Prozesse und die Kommunikation noch besser auf die Bedürfnisse unserer mittelständischen Kunden zuzuschneiden. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind dabei schnell, effizient und lösungsorientiert die Makler und Kunden zu unterstützen. Zusätzlich wollen wir aber auch komplett neue, auf den Mittelstand zugeschnittene Angebote anbieten.“