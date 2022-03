Allianz PKV erweitert Service für bKV-Versicherte um kostenfreie Pflege Assistance

Arbeitgeber, die eine bKV der Allianz für ihre Angestellten abgeschlossen haben, können diese nun noch stärker unterstützen: Werden Angehörige von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern plötzlich pflegebedürftig, steht die Pflege Assistance den betroffenen Familien in dieser Ausnahmesituation mit umfangreichen Service-Leistungen zur Seite und sorgt für Entlastung. Gleiches gilt, wenn Mitarbeitende selbst pflegebedürftig werden.

Fachkräfte der Pflege Assistance von WDS.care beraten dann innerhalb von 24 Stunden telefonisch – und kommen auf Wunsch auch nach Hause zu den Betroffenen. Ebenso organisieren sie Hilfe beim Einkauf und im Haushalt oder kümmern sich um psychologische Unterstützung. Bei Bedarf vermitteln sie einen Platz in der Tagespflege oder, wenn die Beteiligten es wünschen, einen Platz in einem Pflegeheim.

Die Allianz garantiert in diesem Fall, für Versicherte oder ihre Angehörigen innerhalb von 24 Stunden einen Pflegeheimplatz zu finden. „Mit unserer Pflege Assistance helfen Arbeitgeber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sofort und direkt in einer Notsituation und schützen sie nachhaltig vor einer möglichen Überlastung“, sagt Daniel Bahr, Vorstand der Allianz Privaten Krankenversicherung. „Diese Fürsorge nutzt auch den Unternehmen selbst: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fällt es damit leichter, in schwierigen privaten Situationen den Kopf frei für die Arbeit zu haben und leistungsfähig zu bleiben.“

80 Prozent zu Hause gepflegt

In Deutschland gibt es laut Bundesministerium für Gesundheit aktuell mehr als 4,5 Millionen Pflegebedürftige, rund 80 Prozent von ihnen werden zu Hause versorgt. Meist übernehmen Angehörige die Pflege, häufig unterstützt durch einen ambulanten Pflegedienst. Die Organisation des Alltags ist dabei für alle Betroffenen eine große und oft belastende Aufgabe.

„Wie finde ich die passende Pflegekraft? Wer kommt nach Hause, organisiert Hilfe beim Einkauf und im Haushalt, mäht den Rasen oder versorgt die Haustiere? Um all das muss sich jemand kümmern“, erklärt Bahr. „Genau hier springt die bKV der Allianz mit ihren Assistance-Leistungen ein und nimmt den Versicherten und ihren Angehörigen diese Organisationsaufgaben ab.“