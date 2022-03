Allianz stattet Telematik-Tarif BonusDrive mit automatischer Unfallmeldung aus

Im Juli 2021 startete der Allianz mit ihrem Unfallmelder im Rahmen eines Testfeldes. Jetzt wird der Melder zu einem festen Serviceangebot für alle Allianz Autoversicherungskunden mit BonusDrive. Die Allianz integriert mit dem Allianz Unfallmelder einen neuen, digitalen Service in ihren Telematik-Baustein BonusDrive.

Unfälle werden automatisch erkannt, weitergemeldet, und ermöglichen eine unmittelbare Kontaktaufnahme mit den Kunden. Ziel des Service sei es, Kunden bereits am Schadenort bei der Schadenregulierung zu unterstützen.

Schnelle Unterstützung im Schadenfall Der DriveDot – ein Sensor, der einfach im Fahrzeug befestigt wird – registriert Unfallsituationen automatisch anhand von Erschütterungen, so die Allianz. Über die BonusDrive-App wird das erkannte Ereignis an die Allianz übertragen und der Kunde erhält eine erste Push-Nachricht. Zusätzlich nehmen die Schaden-Experten telefonisch Kontakt zum Versicherungsnehmer auf.

Kundenversprechen einlösen

Von diesem Moment sei die Allianz an der Seite ihrer Kundinnen und Kunden – verspricht der Versicherer. Man gebe Tipps zum richtigen Verhalten am Unfallort und leite gemeinsam die ersten Schritte im Rahmen der Schadenbearbeitung ein. Falls der Kunde gerade nicht erreichbar sei oder nicht antworten möchte, finde er die gleiche Hilfestellung auch in seiner BonusDrive-App, betont die Allianz.

Der Kunden wird durch die Situation geführt und erhält erste wichtige Hinweise zu notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Er kann außerdem entscheiden, ob er den Unfall als Versicherungsschaden bei der Allianz melden möchte oder nicht. Die Allianz sei damit in der Lage, ihre Kundinnen und Kunden aktiv am Schadenort zu unterstützen, mit der Schadenregulierung zu beginnen und auf diese Weise ihr Kundenversprechen „Immer für Sie da. Persönlich und digital“ konsequent einzulösen.

Jochen Haug, Schadenvorstand der Allianz Sachversicherung-AG

„Ein Unfall ist keine alltägliche Situation. Die Allianz begleitet den Kunden im Schadenfall mithilfe des Unfallmelders Schritt für Schritt“, sagt Jochen Haug, Schaden-Vorstand der Allianz Versicherungs-AG. Das Besondere am Service der Allianz sei, dass der Kunde unmittelbar nach dem Unfall die aktive Unterstützung erhalte, ohne sich selbständig melden zu müssen. „Unsere Kunden können dann entscheiden, ob und in welchem Umfang sie weitere Hilfe benötigen oder einen Schaden melden wollen“, so Haug.

Testlauf seit Juli 2021

Im Juli 2021 startete der Allianz Unfallmelder im Rahmen eines Testfeldes und wird jetzt zu einem festen Serviceangebot für alle Allianz Autoversicherungskunden mit BonusDrive. Neukunden, die sich für eine Autoversicherung mit Telematik-Baustein entscheiden, können nach Inbetriebnahme des DriveDot und der Aktivierung der App sofort den Unfallmelder aktivieren, wenn sie das möchten.

Bestandskunden, die den DriveDot bereits in ihrem Auto platziert haben, können den Unfallmelder einfach in ihrer BonusDrive-App aktivieren. Der Service ist für alle Allianz Kunden kostenfrei, betont der Versicherer. Nach Angaben des Versicherers haben sich aktuell rund 350.000 Allianz-Kunden für den Baustein BonusDrive entschieden.