Ergo Group erweitert Vorstand um Lena Lindemann

Munich Re sieht nur geringe direkte Risiken durch Krieg in der Ukraine

Der Rückversicherer Munich Re sieht durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine zunächst nur begrenzte direkte Folgen für das eigene Geschäft. Munich Re sei in der Ukraine und in Russland nur geringfügig mit Versicherungsgeschäft vertreten, schrieb der Konzern in seinem Geschäftsbericht für …