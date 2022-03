Französischer Digital-Makler startet in Deutschland

Der digitale Versicherungsmakler +Simple aus Frankreich hat die Carl Rieck GmbH in Rödermark übernommen. Damit startet +Simple nach ersten Akquisitionen in Frankreich und Italien auch auf dem deutschen Markt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Marseille will Versicherungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und deren Berater einfacher und schneller machen.