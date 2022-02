Hannover Digital Investments investiert in investiert in digitalen Zahlungsverkehr-Spezialisten Vitesse PSP

Die Hannover Digital Investments GmbH (HDInv) beteiligt sich am Londoner Unternehmen Vitesse PSP. Der Spezialist für digitale Lösungen im Zahlungsverkehr zählt unter anderem auch Versicherer zu seinen Kunden.

Weltweite Zahlungen können mithilfe des Systems von Vitesse kostengünstiger, schneller und einfacher abgewickelt werden; dies ist für Unternehmen vom eigenen Land aus in 109 Währungen an 172 Länder möglich. Die Kunden erhalten zusätzlich eine Echtzeit-Übersicht ihrer Finanzen und Transaktionen. Vitesse bietet außerdem eine Treasury-Management-Plattform für Versicherer, die eine größere Kapitaleffizienz und ein besseres Liquiditätsmanagement ermöglicht.

„Versicherern und ihren Kunden bringt Vitesse einen großen Nutzen, wenn es darum geht, Schnelligkeit, Kontrolle und Transparenz im Zahlungsverkehr zu verbessern und Schadenzahlungen zu zentralisieren. Wir sehen großes Potenzial, dass Vitesse ein bevorzugter Online-Zahlungspartner für Versicherer werden kann“, betont Ulrich Wallin, Geschäftsführer der Hannover Digital Investments GmbH.

Series-B-Finanzierungsrunde

Die HDInv beteiligt sich im Rahmen einer Series-B-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Prime Ventures mit weiterer Beteiligung von Octopus Ventures an Vitesse.

„Wir freuen uns sehr, unsere neuen Investoren an Bord zu haben. Wir haben große Ambitionen zu wachsen, insbesondere in den USA und auf dem Versicherungsmarkt, der unserer Meinung nach noch unerschlossen ist und digital revolutioniert werden kann“, erklärt der CEO von Vitesse, Phillip McGriskin.

Neben den USA wolle das Unternehmen mithilfe der Finanzierung auch in Europa expandieren. Über die Höhe der Beteiligung machte HDInv keine Angaben. Hannover Digital Investments stellt Startups in der Frühphase als klassischer Venture-Capital-Investor Finanzmittel zur Verfügung. Den Schwerpunkt bilden nach Unternehmensangaben dabei Finanzinvestments von Seed bis Series C.