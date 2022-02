Helden.de bietet Drohnenhaftpflicht für gewerblichen Einsatz

Der volldigitale Versicherungsanbieter Helden.de, Hamburg, bietet neben Drohnenversicherungen für Hobbypiloten nun auch einen umfangreichen Versicherungsschutz für gewerblich genutzte Drohnen. Damit positioniere man sich mit einem innovativen Produkt in einem rasant wachsenden Markt, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.



Laut einer Studie des Verbandes unbemannte Luftfahrt wird sich die Zahl der Drohnen in Deutschland bis zum Jahr 2025 auf rund 450.000 erhöhen. Während das Wachstum im Bereich der privaten Nutzung weiter abflachen wird und der Markt gesättigt erscheint, nimmt die Zahl der kommerziell genutzten Drohnen auf 132.000 zu. Seit 2019 hat sich die Zahl der kommerziell betriebenen Drohnen mit rund 45.000 mehr als verdoppelt.



Zurzeit wird in Deutschland nur eine von neun Drohnen kommerziell betrieben, 2025 wird es bereits jede dritte Drohne sein. Der deutsche Drohnenmarkt wird bis 2025 von 840 Millionen Euro auf über 1,6 Milliarden Euro anwachsen, was einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von 14,5 Prozent entspricht. Dieses starke Wachstum wird vor allem durch den kommerziellen Markt getrieben.

Breite Zielgruppe: Landwirte, Handwerker, Freiberufler

Mit dem neuen Produkt richtet sich helden.de vor allem an Unternehmen, Verbände und Vereine sowie Freiberufler, Handwerker oder Landwirte, die eine Drohne bis maximal 25 Kilogramm Startgewicht gewerblich nutzen. In der Regel handelt es sich um Flüge für Foto- und Video-Aufnahmen aus der Luft sowie Flüge zu Zwecken der Vermessung, Inspektion, Forschung, Aufklärung in der Land- und Forstwirtschaft, mit Wärmebild- oder Multispektralkamera. Sogar die gelegentliche Vermietung ist genauso wie die private Nutzung mitversichert.



Personen- und Sachschäden sowie reine Vermögensschäden sind dabei ebenso in Höhe von bis zu zehn Millionen Euro abgesichert wie mögliche entstandene Umweltschäden. Zudem besteht nach Aussagen des Digitalversicherer Versicherungsschutz sowohl bei gewerblichen als auch bei privaten Flügen mit der entsprechenden Drohne, nahezu weltweit.