London sperrt Versicherungsmarkt für russische Luft- und Raumfahrt

Großbritannien will seinen Versicherungsmarkt für russische Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrtbranche sperren. Wie das Finanzministerium in London am Donnerstag mitteilte, sollen russische Unternehmen daran gehindert werden, direkte oder indirekte Versicherungen oder Rückversicherungen mit in Großbritannien ansässigen Dienstleistern abzuschließen.