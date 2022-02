Neue Allianz Produkte in der Privatversicherung

Die Allianz ist mit neuen Produkten in der privaten Sachversicherung an den Markt gegangen und verspricht damit eine hohe Kunden- und Maklerorientierung.

Dafür hat die Allianz ihre Privatschutz-Produkte und -Prozesse konsequent für den Maklermarkt gestaltet und bietet jetzt Lösungen, die besser, einfacher und flexibler sind als die der Generation davor.

Der neue Privatschutz umfasst die Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude- und Rechtsschutzversicherung sowie die Tierkrankenversicherung und die Tierhalter-Haftpflichtversicherung. Vermittler:innen können alle Produkte über die schnelle und intuitive Antragsstrecke abschließen. Zusätzlich können sie – und das ist neu – die Hausrat-, Haftpflicht- und Wohngebäudeversicherung auch in Vergleichsportalen berechnen. Dabei kann aus vier Produktlinien für jede Zielgruppe die passende Lösung zu einem attraktiven Preis ausgewählt werden. Dies reicht vom Basis-Produkt für den preissensiblen Kunden bis hin zu unserem Premium-Produkt für die anspruchsvolle Kundin.

Das Ziel bei der Produktentwicklung war es, für Kund:innen leicht verständlich und vor allem im Schadenfall komplett überraschungsfrei zu sein. Das Smart-Produkt besticht durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und das Komfort-Produkt durch ein umfangreiches Service-Paket mit Handwerkerleistungen, das etwa bei Wohngebäude und Hausrat nicht nur im Schadenfall zahlt. Damit haben Vermittler:innen für ihre Kund:innen immer überzeugende Versicherungsleistungen und können auf das eingehen, was diesen besonders wichtig ist.

Alle Produkte sind leicht verständlich und im Schadenfall komplett transparent. So weiß der oder die Kund:in sofort, was versichert ist und was eben nicht. Auf der Leistungsseite bieten die Angebote echte Highlights: So ist zum Beispiel in der Wohngebäude- und Hausratversicherung bereits Schutz ab Windstärke 7 gegeben– üblich ist 8. Außerdem gehören die Deckungen im Bereich Extremwetterschutz zu den besten am Markt.

Hinter allen Leistungen stehen dabei immer Verlässlichkeit und Servicequalität sowie die Finanzstärke der Allianz.

Weitere Informationen finden Sie hier