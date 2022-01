Yanakiev begann 2007 seine berufliche Laufbahn als Software-Ingenieur. Nach seinem Master-Studium in Informatik an der Universität Sofia sammelte er mehrere Jahre Berufserfahrung in der Technologiebranche und war dort in verschiedenen Führungspositionen tätig. Im Anschluss wechselte er für vier Jahre zu Deposit Solutions, bevor er 2021 als Director of Product zu About You ging.

Claimsforce bietet seit 2018 Technologielösungen für Versicherungen, Regulierer und Sachverständige an.