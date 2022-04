Service Value: Bei diesen Krankenkassen stimmt der Service

Von den rund 83 Millionen in Deutschland lebenden Menschen waren im vergangenen Jahr annähernd 73 Millionen gesetzlich krankenversichert. Insgesamt konkurrieren 103 Gesellschaften um die Gunst der Versicherten. Was das Leistungsangebot betrifft, gibt hier einige Unterschiede. Auch beim Service und Kundenorientierung gibt es hervorragend aufgestellte und weniger gute Krankenkassen.

Welche gesetzlichen Krankenversicherer ihre Kunden in ganz besonderem Maße überzeugen können, hat die Rating- und Rankingagentur Service Value im aktuellen „Service Atlas Krankenkassen 2022“ nun zum zwölften Mal untersucht. Die Wettbewerbsstudie mit Detailauswertung basiert auf den Urteilen von 3.917 Versicherten zu 42 großen gesetzlichen Krankenkassen. Und sie behandelt auch das Sonderthema Gesundheits-Apps.

Krankenversicherer mit Bestbewertungen

Aus Versichertensicht besonders kundenorientiert und daher mit den Noten „sehr gut“ bzw. „gut“ ausgezeichnet sind die im Folgenden aufgelisteten GVKs:

Gewinner in den Einzelkategorien

Wie schon im 2021 ist erneute die Techniker Gesamtsieger. Der gesetzliche Krankenversicherer aus Hamburg schafft es auch in einer der acht Einzelkategorien, „Service-Zusatzleistungen“, auf den ersten Platz. Spitzenreiter in gleich drei Einzelkategorien ist die Viactiv Krankenkasse. Sie kommt auf den zweiten Rang und erhält Bestbewertungen beim Kundenservice, Wahltarifen und Bonusprogramm.

Die Nr.1 in puncto Erreichbarkeit ist nach Kundenmeinung BKK Gildemeister Seidensticker. Im Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt die Hkk (Handelskrankenkasse). In der Kategorie „Individuelle Gesundheitsförderung“ rangiert die IKK classic an der Spitze. Und bei Leistungserweiterungen kommt die Mobil Krankenkasse auf Rang 1.

Kundenzufriedenheit durch Service und Erreichbarkeit

Besonders zufrieden äußern sich Kundinnen und Kunden zur Freundlichkeit und Höflichkeit der Mitarbeiter sowie deren Hilfsbereitschaft, zur telefonischen Erreichbarkeit und zur Beratungsqualität; Auch Internetauftritte und -portalen spielen eine wichtige Rolle. Laut Service Value erweisen sich aber vor allem die kontinuierliche Beratungsqualität, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter und die Qualität der Anliegenbearbeitung als relevant für die Kundenbindung.

„In mancherlei Hinsicht haben gesetzliche Krankenkassen keinen allzu großen Gestaltungsspielraum; doch was die Kundenorientierung im Allgemeinen und den Kundenservice im Speziellen angeht, sind keine Grenzen gesetzt. Und hier werden durchaus Benchmarks gesetzt“, kommentiert Servic Value-Geschäftsführer Dr. Claus Dethloff die Studienergebnisse.