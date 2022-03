Talanx AG: Caroline Schlienkamp wird neues Vorstandsmitglied und Vorstandssprecherin der HDI AG

Caroline Schlienkamp soll zum 1. Mai 2022, vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, neues Vorstandsmitglied der Talanx AG werden. Sie wird dort in einem neu geschaffenen Ressort zunächst für die Bereiche Compliance, Recht, Datenschutz, Einkauf sowie Innere Dienste und ab 1. Juli zusätzlich als Arbeitsdirektorin der Gruppe für die operative Personalfunktion verantwortlich sein.

Im Vorstandsressort von Schlienkamp werden nach Unternehmensangaben erstmals die Aufgaben Compliance, Recht, Datenschutz, Einkauf, Innere Dienste und nachfolgend auch Personal in einer Zentralfunktion gebündelt. Die Verantwortung für Einkauf und Innere Dienste liegt derzeit neben seiner Verantwortung für den Geschäftsbereich Industrieversicherung bei Dr. Edgar Puls. Für Datenschutz ist das für den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland zuständige Vorstandsmitglied Dr. Christopher Lohmann verantwortlich. Recht und Compliance sowie Personal verantwortet momentan als CEO und Arbeitsdirektor der Talanx AG Torsten Leue.

Derzeit führt Schlienkamp als Vorstandsmitglied der HDI Service AG die Bereiche Innere Dienste und Einkauf und leitet in der Talanx AG die Funktionen Recht, Compliance und Datenschutz. Daneben ist sie Geschäftsführerin in der Talanx Reinsurance Broker GmbH sowie bei der Hannover Digital Investments GmbH und auch Mitglied des Vorstands der Talanx Treuhand e.V.

Sie verfügt über langjährige und umfangreiche juristische und versicherungstechnische Erfahrung. Neben dem Studium der Rechtswissenschaft hat sie eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau bei der Hannover Rück absolviert und auch im Underwriting der HDI Global SE gearbeitet. In der Talanx AG war sie maßgeblich an der Entwicklung des Purpose der Talanx Gruppe „together we take care of the unexpected and foster entrepreneurship“ beteiligt.

Vorstandssprecherin der HDI AG

Zusätzlich zu ihrer Aufgabe im Vorstand der Talanx AG übernimmt Caroline Schlienkamp zum 1. Juli von Jens Warkentin auch die Funktion der Sprecherin des Vorstands der HDI AG – der mitarbeiterführenden Gesellschaft der Erstversicherungsgruppe in Deutschland. Warkentin wird ab diesem Zeitpunkt in seiner Funktion als Vorstand Finanzen der HDI Deutschland AG weitere Aufgabenschwerpunkte im Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland übernehmen.