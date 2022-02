Wie steht’s um die Qualität? IVFP nimmt 37 private Krankenversicherer unter die Lupe

Seit acht Jahren untersucht das IVFP, wie es um die Stabilität, Sicherheit, Ertragskraft und den Markterfolg von privaten Krankenversicherern steht. Jetzt hat das Analysehaus das neue KV-Rating Unternehmensqualität veröffentlicht. Insgesamt wurden vom IVFP 37 Gesellschaften unter die Lupe genommen. Sechs private Krankenversicherer erhielten die Note „Exzellent“: Allianz, DEVK, LVM, Provinzial, R+V und Signal Iduna.

Quelle: IVFP

Weitere 17 Gesellschaften bekamen die Note „Sehr gut“.

Quelle: IVFP

„Nur ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen mit einer kompetenten Kapitalanlagepolitik ist in der Lage, mögliche Beitragsanpassungen in moderater Form an seine Kundinnen und Kunden weiterzugeben“, sagt Professor Michael Hauer, Geschäftsführer des IVFP. Durch ein umfassendes Benchmarksystem mit 37 untersuchten Unternehmen stelle das Institut sicher, dass jedes Unternehmen fair und objektiv bewertet wird, so Hauer weiter.

Insgesamt werden für das KV-Rating Unternehmensqualität 210 Punkte anhand von 23 Kriterien vergeben. Diese sind aufgeteilt in die Qualitätsbereiche Stabilität, Sicherheit, Ertragskraft und Markterfolg. Dabei werden nur Werte untersucht, die sich aus den Zahlenwerken der Lebensversicherungsunternehmen, respektive dessen Einbettung in eine Unternehmensgruppe (Konzernbericht) und aus öffentlich zugänglichen Quellen (Geschäftsbericht, BaFin-Berichte) herauslesen lassen.