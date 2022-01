Zwei neue Geschäftsführer bei Covomo

Covomo, ein B2B2C-Vergleichsportal für Spezial- und Nischenversicherungen, meldet Wechsel in der Geschäftsführung: Nach sieben Jahren als Geschäftsführer und Mitgründer ist Simon Nörtersheuser zum 1. Januar aus der operativen Leitung des Frankfurter Insurtechs ausgeschieden. An seine Stelle haben die Gesellschafter Tim Klippstein und Kai Uhlemeyer berufen, während Nörtersheuser in den Beirat wechselt.