Smart und flexibel vorsorgen

Kaum eine andere Form der Alterssicherung wird von allen Marktteilnehmern als so positiv wahrgenommen wie die betriebliche Altersvorsorge (bAV). Kein Wunder, stellt sie doch eine Win-Win-Situation für beide Vertragsparteien dar.

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels kommt der bAV eine wichtige Rolle zu, etwa bei der Gewinnung gut qualifizierter Arbeitnehmer und deren langfristiger Bindung an das Unternehmen. Mehr noch, da Arbeitgeberzuschüsse mit Einführung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes verpflichtend geworden sind, beschäftigten sich Arbeitgeber seither verstärkt mit der betrieblichen Versorgung und streben weitreichende Verbesserungen an, um der steigenden Erwartungshaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht zu werden. Denn eine attraktiv aufgestellte Betriebsrente und interessante Benefits haben für Arbeitnehmer und Arbeitgeber viele Vorteile.

Und dennoch gibt es offensichtlich Nachholbedarf in der bAV. Nur 28 Prozent der Menschen in Deutschland sehen laut aktueller Umfragen die Verantwortung für die Absicherung und finanzielle Unabhängigkeit im Alter beim Arbeitgeber. 72 Prozent der Befragten denken bei der Frage, wer für die Altersvorsorge zuständig ist, nicht an diesen. Aus Sicht der Beratung gibt es also noch große Chancen, mehr Menschen für die betriebliche Altersvorsorge zu begeistern.

Eine andere Form der Begeisterung ist dagegen bereits spürbarer und betrifft die Verwaltung der durchaus komplexen betrieblichen Altersvorsorge. „Aus einer aktuellen Umfrage wissen wir, dass Erwerbstätige eine Betriebsrente lieber digital verwalten, statt in Papierform. Besonders Jüngere: Bei den 30 bis 39-Jährigen wollen dies schon 61Prozent, bei den 18 bis 29-Jährigen sogar 70 Prozent. Der digitalen bAV-Verwaltung gehört die Zukunft“, sagt Markus Drews, CEO von Canada Life Deutschland.

Um diesem Wunsch noch stärker gerecht zu werden, hat der Versicherer seine Kooperation mit dem Insurtech Xempus bei der digitalen bAV unlängst weiter ausgebaut. Auf Basis der Xempus-Plattform bietet der Lebensversicherer mit „Canada Life bAVnet” ab sofort den Online-Zugang für Arbeitgeber und deren Vermittler und Vermittlerinnen. Wenn gewünscht, können alle Mitarbeiter ohne bestehende bAV-Versorgung damit digital zum Abschluss einer bAV eingeladen werden.

Partner- und Vertragsdaten können über das „Canada Life bAVnet” direkt eingesehen und Geschäftsvorfälle selbst oder in Kooperation mit Vermittlern vollständig digital verwaltet werden. Über das Portal „myXempus“ sehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestehende Versorgungen ein und können eine neue bAV beantragen. Der Vermittler ist dabei eingebunden.

„Mit Canada Life bAVnet haben wir das ideale Vehikel geschaffen, um unser Angebot digital und noch einfacher zu machen”, sagt Dr. Igor Radovic, Direktor Produkt- und Vertriebsmanagement Canada Life Europe. „Eine Umfrage von uns in Kooperation mit Civey ergab, dass fast die Hälfte aller Befragten, nämlich 47 Prozent, es vorzieht, ihre betriebliche Vorsorge digital zu verwalten. Je jünger die Befragten, desto höher fiel dieser Prozentsatz aus. Die einfache und effiziente digitale Verwaltung von Vorsorgeprodukten wird immer wichtiger. Zusammen mit Xempus haben wir uns für die digitale Zukunft optimal aufgestellt.”

„Unser Ziel ist es, betriebliche Vorsorge so einfach, transparent und effizient wie möglich zu machen. Zusammen mit Canada Life haben wir bereits für Vermittler die Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Beratung für die betriebliche Altersvorsorge auf der Xempus-Plattform umgesetzt. Mit dem Canada Life bAVnet für Arbeitgeber und myXempus für Arbeitnehmer gehen wir den nächsten Schritt in Richtung eines voll digitalen bAV-Service“, sagt Thomas Neuer, Director bei Xempus. Insgesamt seien bereits mehr als 60.000 Unternehmen mit ihren Mitarbeitern auf der Xempus-Plattform vertreten und sparten Zeit, Geld und Papier. Neuer will diese Zahl steigern, indem er das Angebot und die Funktionalität auf der Plattform weiter ausbaut.

Der weiteren Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge hierzulande, die ein mehr als sinnvolles Instrument ist, kann das nur gut tun. Welche weiteren Erfolgsfaktoren es braucht und was Canada Life Deutschland in diesem Segment bietet, erläutert Markus Drews von Canada Life im Interview mit uns.