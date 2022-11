Achtung Brandgefahr: Finger weg von Teelichtöfen

Teelichtöfen werden in vielen Online-Portalen als alternative Heizquelle angepriesen. Doch die Heizmethode ist abenteuerlich und birgt ein hohes Brand- und Explosionspotenzial. Wird das Mobiliar oder die Immobilie in Mitleidenschaft gezogen, kann der Hausrat- oder Wohngebäudeversicherer die Leistungen unter Umständen aufgrund von grober Fahrlässigkeit anteilig kürzen oder in besonders schwerwiegenden Fällen komplett verwehren, warnt der Bund der Versicherten.