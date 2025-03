Neues Ranking: Welche Versicherer die beste Reputation haben

Das Institut für Management Forschung (IMWF) und die PR-Agentur PER haben im letzten Jahr über 200.000 Online-Erwähnungen aus mehreren 100 Millionen Online-Quellen (von Facebook über X bis kununu) mit der Hilfe von KI ausgewertet und daraus ein Reputations-Ranking für die Versicherungen erstellt. Das Gesamtergebnis: Auf Platz 1 liegt die Allianz, gefolgt von R+V und Arag. Insgesamt wurden 42 Versicherungen in das Ranking aufgenommen.

Die Analyse wurde mit KI-basierter, individueller und umfangreich „trainierter“ Software durchgeführt. Hierzu wurden in einem ersten Schritt alle Beiträge in Online-Medien sowie Einträge in sozialen Netzwerken zu den Unternehmen der Versicherungsbranche gesammelt. Aus den Beiträgen wurden auf Basis syntaktischer Regeln Aussagen herausgelöst, die sich auf die jeweiligen Unternehmen beziehen. Alle Aussagen wurden im Rahmen der Auswertung anschließend auf Inhalt und Tonalität analysiert. Dabei wurde zwischen fünf Reputationsfaktoren unterschieden, die mit einer vorab definierten Gewichtung in die Reputationsberechnung eingeflossen sind.

Hier sehen Sie die Top 10 im Überblick:

