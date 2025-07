Beratungstools: Ergo und FB Reserach erweitern Kooperation

Die Ergo Group vertieft ihre Kooperation mit dem Beratungstechnologie-Anbieter FBb research. Im Zentrum der Zusammenarbeit stehen digitale Tools, die in der Beratungspraxis des Versicherers bundesweit zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um die Anwendungen „check&save“, „check+care“, „QuickCheck“ und „DeepCheck“. Zwei dieser Tools – „check&save“ und „check+care“ – wurden in enger Abstimmung mit Ergo entwickelt und auf die konkreten Anforderungen der Vertriebsorganisation zugeschnitten, teilte FB Research mit.

Die digitalen Anwendungen werden bereits in der Ausschließlichkeitsorganisation von Ergo eingesetzt. Sie dienen sowohl der strukturierten Gesprächsvorbereitung als auch der Durchführung von Beratungsgesprächen. Besonderes Augenmerk liegt auf der technischen Anpassung an verschiedene Nutzergruppen innerhalb des Vertriebs, um Abläufe in den Agenturen effizienter zu gestalten. Alle Tools sind dabei im Ergo-Design umgesetzt und auf die jeweiligen Anwendungsbedarfe abgestimmt.

Weiterentwicklung im Dialog

Die gemeinsame Entwicklung soll auch künftig fortgeführt werden. Beide Partner wollen die bestehenden Lösungen kontinuierlich an sich verändernde Anforderungen anpassen. Ziel ist es, die Tools praxisnah weiterzuentwickeln und dabei flexibel auf neue Herausforderungen im Beratungsalltag zu reagieren.

„Unsere Lösungen entstehen aus der Praxis für die Praxis, im engen Austausch mit Partnern wie Ergo“, betont Fabian Van Lancker, Geschäftsführer von FB Research. „Dass unsere Tools flächendeckend eingesetzt und gemeinsam weitergedacht werden, ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich.“

Fokus auf zukunftssichere Beratung

Mit dem Ausbau der Kooperation verfolgen Ergo und FB Research ein gemeinsames Ziel: Die Versicherungsberatung soll digital, effizient und anwenderfreundlich bleiben – auch vor dem Hintergrund sich wandelnder Kundenerwartungen und technologischer Entwicklungen.