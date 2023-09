Allianz Trade Cybercrime-Studie: Fake-President-Betrug kommt wieder in Mode

Bei der Höhe der Schäden war es mit plus 33 Prozent sogar ein Drittel mehr als noch 2021. Der Trend hält auch im bisherigen Jahresverlauf an: 2023 dürften die Fallzahlen nach Schätzungen von Allianz Trade auf Basis des bisherigen Jahresverlaufs um weitere rund 15 Prozent zunehmen, bei den von Unternehmen gemeldeten Schäden um Prozent.

Fake President seit 2022 wieder „en vogue“

„Spannend ist, dass Fake-President-Betrugsfälle bei Wirtschaftskriminellen wieder in Mode kommen“, sagt Rüdiger Kirsch, Betrugsexperte bei Allianz Trade. „In den letzten Jahren haben Fallzahlen stagniert und die durchschnittliche Schadenshöhe ist sukzessive gesunken. Nun deutet sich hier eine Trendwende an: 2022 gab es 15 Prozent mehr Fälle als im Vorjahr und die gemeldeten Schäden stiegen sogar um 38 Prozent. 2023 zeichnet sich bisher ein ganz ähnliches Bild mit plus 17 Prozent bei den Fallzahlen und plus 24 Prozent bei den gemeldeten Schäden der Unternehmen. Die meisten Fälle liefen nach dem ganz klassischen Schema ab – waren aber sehr gut gemacht. Und das war noch vor ChatGPT. Mit neuen KI-Anwendungen dürfte es für Betrüger noch leichter werden, den richtigen Ton zu treffen und die Mitarbeitenden so zu manipulieren, dass sie entsprechende Zahlungen anweisen.“

„Innentäter“ richten weiterhin die meisten und größten Schäden an

Die meisten und vor allem die größten Schäden richten allerdings noch immer die sogenannten „Innentäter“ an, also die eigenen Mitarbeitenden eines Unternehmens. Das Verhältnis hat sich zuletzt laut Allianz Trade Schadensstatistik allerdings verschoben – insbesondere bei den Fallzahlen: 2022 haben Innentäter rund 57 Prozent der Fälle verursacht und waren für zwei Drittel (73 Prozent) der Schäden verantwortlich. 2023 waren es im bisherigen Jahresverlauf mit 51 Prozent nur noch gut die Hälfte der Fälle, aber weiterhin 69 Prozent der gemeldeten Schäden. Die höchsten Schäden richten laut der Statistik weiterhin gut ausgebildete männliche Führungskräfte, etwa Mitte 40 an, die seit mindestens zehn Jahren im Unternehmen sind.

Wirtschaftsstraftäter sind „Latecomer to crime“

„Wirtschaftsstraftäter sind ‚Latecomer to crime‘, also Spätzünder bei der kriminellen Karriere“, sagt Prof. Dr. Hendrik Schneider, Rechtswissenschaftler und Kriminologe. „Das hat mehrere Gründe. Ein Uni-Absolvent hätte zum Beispiel gar nicht die Befugnisse, Transaktionen mit hohen Geldbeträgen anzuweisen.

Ein Manager mit langer Betriebszugehörigkeit weiß hingegen, wie der Hase läuft, wo Nischen und Kontrolldefizite sind und hat die notwendigen Befugnisse. Da ist bei dem einen oder anderen die Verlockung groß, eine günstige Gelegenheit auszunutzen. In eine solche Führungsposition kommen allerdings nur selten Menschen, deren polizeiliches Führungszeugnis Eintragungen aufweist. Das heißt: Eine bis dato weiße Weste ist für die Weiße-Kragen-Täter die Grundvoraussetzung.“

Vier Tätertypen und das erste Mal

Grundsätzlich lassen sich die Wirtschaftskriminellen in zwei Kategorien und in vier Tätertypen einordnen. Zum einen gibt es einen Unterschied zwischen Gelegenheitssuchern und Gelegenheitsergreifern. Die einen suchen proaktiv nach Schwachstellen, und die anderen reagieren auf eine Gelegenheit. Hinzu kommen personale Risikofaktoren.

„Wir unterscheiden vier Tätertypen: Der Täter mit einem wirtschaftskriminologischen Belastungssyndrom*, der Krisentäter*, der Abhängige* und der Unauffällige*“, sagt Schneider. Auch bei der Frequenz gibt es laut dem Experten Unterschiede. Das erste Mal sei entweder tatsächlich eine einmalige Sache – oder aber ein Schrittmacher in die Kriminalität. „Beim ersten Mal ist die Hemmschwelle oft hoch. Aber es gibt ein Erfolgslernen und einen Gewöhnungseffekt. Je öfter man lügt oder betrügt, desto geringer ist das Unwohlsein. Irgendwann läuten die Alarmglocken nicht mehr und es läuft dann quasi von selbst. Solange die Fassade und die Tarnung intakt sind, merken Täter oft gar nicht, wie kriminell sie sind, weil es sich durch dieses schrittweise Abrutschen gar nicht so kriminell anfühlt – das kommt oft erst beim Gerichtsprozess“, erklärt Schneider.

Dieses Erfolgslernen deckt sich mit der Allianz Trade Schadensstatistik: Zu Anfang werden häufig zum Beispiel eher kleinere Beiträge veruntreut – mit der Zeit und zunehmendem „Erfolg“ werden kriminelle Energie und die Beträge zunehmend größer.

Prävention ist ein Balance-Akt und ein Generationen-Thema

Bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität bleiben gute Kontroll- und Compliance-Systeme, saubere Prozesse und Sensibilisierungsmaßnahmen wie zum Beispiel Trainings für Unternehmen das A und O, denn sie minimieren die Tatgelegenheiten, ist eine klare Erkenntnis der Studienexperten. Dabei sei es wichtig, permanent mitzudenken, welche neuen Risiken in Zukunft entstehen könnten, durch die Digitalisierung, zunehmende Cyberangriffe, neue Technologien, künstliche Intelligenz wie beispielsweise ChatGPT.

„Das ist tatsächlich auch ein Generationen-Thema“, sagt Schneider. „Deshalb ist es wichtig, auch junge, technologieaffine Mitarbeitende im Boot zu haben, die sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind. Das gilt im Übrigen sowohl für Compliance als auch für Aufsichtsräte. Man kann auch einfach einen Selbsttest machen und es ausprobieren. Schicken sie doch mal eine ChatGPT-Mail in die eigene Organisation. Damit identifizieren sie gnadenlos die eigenen Schwachstellen bei Prozessen und Kontrollmechanismen. Sie können dann nachjustieren, bevor es zu finanziellen Schäden kommt.“

Neue Technologien, neue Betrugshorizonte

Dennoch zeigen sich die Studienexperten überzeugt, dass die Betrugsmaschen sich in Zukunft ebenso rasant beschleunigen dürften wie der technologische Fortschritt.

„KI-Anwendung eröffnen auch Kriminellen ganz neue Betrugshorizonte“, sagt Kirsch. „Mussten sie zuvor noch relativ mühsam die notwendigen Informationen zusammensuchen, etwa durch Ausspähen des Intranets, in sozialen Netzwerken oder Vishing-Anrufen an unterschiedlichsten Stellen im Unternehmen, findet mit ChatGPT eine deutliche Optimierung statt: Mitarbeiterbriefe, Intranet-Inhalte oder E-Mail-Korrespondenzen können hochgeladen und das System spuckt anschließend eine E-Mail mit einer gefälschten Zahlungsaufforderung im ‚CEO Style‘ aus. Das hebt die Authentizität der Korrespondenz auf ein ganz neues Level und damit auch die Chancen, dass falsche Chefs erfolgreich sind.“

Laut Kirsch gebe es einfache Mittel und Wege, mit denen man Betrügern das Handwerk legen könne: Offenheit, eine gute Kommunikation und Fehlerkultur sowie flache Hierarchien. Ein kritisches Hinterfragen von Mitarbeitenden auch bei eiligen Zahlungsanweisungen sei essenziell, das Handeln „auf Autopilot“ hingegen gefährlich.

„Ein Anruf beim echten Chef genügt, und der Betrug fliegt sofort auf“, sagt Kirsch. „Doch auch Manager selbst haben wichtige Aufgaben bei der Prävention. Das reicht von einem vernünftigen Umgangston und Führungsqualitäten bis zur klar kommunizierten Selbstverpflichtung, keine Überweisungsaufträge per Telefon oder Video-Calls zu erteilen – und vor allem sich anschließend auch daran zu halten.“

Die 4 Tätertypen laut Allianz Trade

Der abhängige Täter

Der „Abhängige“ ist in der Regel ein Mittäter und Handlanger eines dominanten Haupttäters, von dem er wirtschaftlich oder hierarchisch abhängig ist.

Der Täter mit wirtschaftskriminologischen Belastungssyndrom

Dieser Tätertyp lebt ein ungebremstes Leben im Augenblick nach der Devise „earning and burning money“ und ist Teil einer „arbeitsplatzbezogenen Subkultur“. Vielfach ereignen sich die Taten in einer biografischen Umbruchphase, die mit Kontrolldefiziten und mangelnder Einbindung einhergeht, z. B. der Job im Ausland, Scheidung etc. Er ist ein Gelegenheitssucher, der jede sich bietende Möglichkeit sofort ergreift.

Der unauffällige Täter

Beim Unauffälligen ist die günstige Gelegenheit oft der einzige Auslöser: Die Verlockung war einfach zu groß. Dieser Tätertyp weist tatsächlich keine oder nur sehr geringe personale Risikofaktoren auf. Kommt die Tat ans Licht, überrascht das sein gesamtes Umfeld, weil er zuvor unauffällig und angepasst war und bei einem Risiko-Screening durchs Raster fallen würde.

Der Krisentäter

Die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen können verstärkt zu ökonomischen Drucksituationen führen. Die Straftat stellt aus Sicht des Täters den einzigen Ausweg aus der finanziellen Krise dar. Weil die Tat mit seinem Selbstbild im Konflikt steht, helfen ihm Neutralisierungstechniken, um die inneren Wogen zu glätten, z. B. „ich borge mir das Geld nur“; „den Schaden gleicht ja ohnehin die Versicherung aus“.