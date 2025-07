Global-Finanz und Reuss Private Bank kooperieren

Der Finanzdienstleister Hypoport ist mit kräftigen Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal stieg das Transaktionsvolumen auf der hauseigenen Kreditplattform Europace im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 33,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte.