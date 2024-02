AS Gruppe platziert weitere Vermögensanlage über Genocrowd

Die AS Unternehmensgruppe, ein Immobilieninvestor und Investmentmanager mit Hauptsitz in Berlin, hat eine Vermögensanlage für ein Denkmalobjekt in Zusammenarbeit mit der Plattform Genocrowd "in Rekordzeit" platziert.

Das Unternehmen hat für das Denkmalobjekt eine festverzinsliche Vermögensanlage mit einer Verzinsung von bis zu 8,50 Prozent pro Jahr emittiert, teilt die AS Unternehmensgruppe mit. Die Laufzeit beginnt individuell nach Zeichnung der Anleger und endet zum Rückzahlungstag zum 31. Mai 2026.

Das vollunterkellerte, viergeschossige Eck-Mehrfamilienhaus im Stil der Gründerzeit wurde um 1900 errichtet. Insgesamt werden elf Wohneinheiten saniert, welche anschließend veräußert werden sollen. Die Liegenschaft steht unter Denkmalschutz und befindet sich im Leipziger Stadtteil Altlindenau. Das Gebäude wird komplett saniert und neu aufgeteilt.

Neben den klassischen Kleinanlegern wurden auch High Net Worth Individuals (HNWIs) angesprochen, so die AS Unternehmensgruppe, also sehr wohlhabende Kunden. Wie schnell die Emission konkret gezeichnet war, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Leo Keßling, Operations Manager der AS Unternehmensgruppe Holding. „Die kurzen Laufzeiten, das niedrige Einstiegskapital sowie die hohen Renditemöglichkeiten verdeutlichen die Attraktivität der Vermögensanlage, ganz besonders in diesen Zeiten. Die nächste Emission ist bereits in Vorbereitung und wird noch im Frühjahr am Markt angeboten.“