Cash.-Ranking der Asset Manager: Eine schwierige Frage

Leicht war die Entscheidung für die Reaktion nicht: Nehmen wir sie mit rein oder lassen wir sie draußen? Gemeint sind Sachwertanlagen in der ab Anfang 2024 reformierten Form eines European Long Term Investment Fund (ELTIF). Seitdem können diese Vehikel in nahezu alle Arten von Sachwerten, oder „Privatmarktanlagen“, wie es in diesem Segment vielfach heißt, investieren. Gleichzeitig sind die Beschränkungen in Bezug auf die Kunden weggefallen, die solche Fonds zeichnen dürfen. Damit sind es langfristige Sachwertanlagen für den breiten Vertrieb, also genau jene Art von Kapitalanlagen, deren Platzierungsvolumen Cash. jährlich – seit über 40 Jahren – mit dem Marktreport und dem Ranking der Asset Manager erfasst.

Auf der anderen Seite bieten die meisten der bisherigen ELTIFs den Kunden nach einigen Jahren eine regelmäßige Kündigungsmöglichkeit. In dieser Beziehung ähneln sie dann offenen Immobilienfonds, nur mit anderen Assets – aktuell in erster Linie Private-Equity-Beteiligungen, Erneuerbare-Energien-Anlagen oder (andere) Infrastruktur-Investitionen. Offene Immobilienfonds indes werden im Cash.-Ranking traditionell nicht berücksichtigt, weil sie als riesige Kapitalsammelstellen mit Rückgaberechten eher Investmentfonds- als den Charakter einer konkreten Sachwertinvestition haben.

Eine schwierige Frage also. Am Ende hat die Redaktion entschieden, ELTIFs in diesem Jahr erstmals zu berücksichtigen, auch weil sie von der gesetzlichen Intention als langfristige Kapitalanlagen angelegt sind und sich dies schließlich auch in ihrer Bezeichnung als „Long Term“-Fonds widerspiegelt.

ELTIF-Anbieter nicht besonders auskunftsfreudig

Besonders auskunftsfreudig allerdings waren die meisten der zwölf ELTIF-Anbieter, die nach Cash.-Recherche 2024 mit ihren Fonds im aktiven Publikumsvertrieb waren, nicht. Nur drei beantworteten die Platzierungsabfrage. Die anderen winkten ohne Begründung ab, reagierten gar nicht oder verwiesen darauf, dass der Vertrieb – zum Teil Monate nach dem verkündeten Platzierungsbeginn – noch gar nicht richtig angelaufen sei und sie deshalb keine Zahlen nennen können oder wollen. Generell, so ist allerorten zu hören, hapert es mit dem Vertrieb in dem neuen Segment noch gewaltig.

So wundert es nicht, dass zwei der drei Antworten zu ELTIFs von Unternehmen stammen, die über eine riesige eigene Vertriebsorganisation – ihr eigenes Filialnetz nämlich – verfügen: Die Commerzbank-Tochter Commerz Real sowie Union Investment, also die Investmentgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken. Beide landeten prompt auf den ersten beiden Plätzen des Platzierungs-Rankings (siehe Tabelle Seite 4).

Dirk Holz, Managing Director der Commerz Real Fund Management S.à r.l., berichtet: „Das Geschäftsjahr 2024 schätzen wir als herausfordernd in Bezug auf Transaktionen und Investorengelder ein. Für den Klimavest war das Geschäftsjahr 2024 allerdings recht zufriedenstellend.“ Commerz Real zählt mit dem 2020 gestarteten Klimavest zu den wenigen Anbietern, die schon nach den alten Vorschriften einen ELTIF mit den damaligen Restriktionen zu Mindestbeteiligung und -anlegervermögen aufgelegt hatten. Insgesamt fast 1,5 Milliarden Euro hat das Unternehmen dafür bisher eingesammelt.

„Weiter steigende Nachfrage bei ELTIF“

Neu aufgelegt als ELTIF 2.0 wurde Anfang 2024 indes der UniPrivatmarkt Infrastruktur von Union Investment. Aus Sicht von Jochen Kerler, Leiter Produktmanagement Alternative Investments bei Union Investment, war 2024 „für Privatmarktanlagen insgesamt herausfordernd, da das positive Kapitalmarktumfeld, zum Beispiel am Aktien- und Rentenmarkt, ein breites Spektrum an Anlagealternativen geboten hat“.

Zur Aussicht für 2025 sagt er: „Wir sehen weiter steigende Nachfrage bei ELTIF im Bereich Private Markets. Wichtige Voraussetzung ist der weitere Ausbau der fachlichen Kompetenz der Berater/innen, damit diese ihren Kunden/innen diese für viele Privatkunden neue Anlageklasse als wichtigen Baustein in ihrer Vermögensstruktur erläutern können.“ Durch die Blume heißt das wohl: Viele Vertiebspartner verstehen das neue Vehikel noch nicht, und der Vertrieb läuft noch nicht so richtig rund. Trotzdem warb Union Investment 2024 einen dreistelligen Millionenbetrag ein.

Ungleich schwerer haben es offenbar ELTIF-Anbieter, die sich um externe Vertriebspartner bemühen müssen. Als einziger Asset Manager aus dieser Gruppe beantwortete Porta Equity die Anfrage und meldet ein Platzierungsvolumen von sieben Millionen Euro in 2024. Das Unternehmen hat im April 2024 mit Hansainvest als Service-KVG einen ELTIF aufgelegt, der in Zielfonds in den Bereichen Private Equity, Venture Capital und Private Debt investiert.

Nächste Seite: „Was der Bauer nicht kennt…“