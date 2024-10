BaFin rüffelt staatliche Förderbank

BaFin nimmt FNZ Bank (ehemals ebase) und Fondsdepot Bank an die Kadare

Die Finanzaufsicht BaFin hat einen Sonderbeauftragten in die FNZ Bank SE und die Fondsdepot Bank GmbH entsandt. Sonderprüfungen in beiden Instituten, die ihre Geschäfte zusammenlegen wollen, hatten Mängel in der Geschäftsorganisation offen gelegt.