BdV-Versicherungskäse des Jahres 2024 – Astra Versicherung gewinnt gleich doppelt

"Per Aspera ad astra", durch das Raue zu den Sternen, lautet der Leitspruch der United States Airforce Academy. Und erinnert, dass vor dem Erfolg eine Reihe von Misserfolgen stehen. Scheinbar scheint dies auch der Leitspruch der Astra Versicherung bei der Entwicklung ihrer Nachhilfe-Versicherung "Plus" gewesen zu sein. Denn die wurde vom Bund der Versicherten mit dem "Versicherungskäse des Jahres 2024" ausgezeichnet und heimste auch noch den Publikumspreis für sich ein.

Seit 2015 vergibt der Bund der Versicherten (BdV) die wenig rühmliche Auszeichnung „Versicherungskäse des Jahres“ an das aus seiner Sicht unsinngste Versicherungsprodukt. In diesem Jahr konnte sich die Nachhilfe-Versicherung „Plus“ der Astra Versicherung AG gegen die zwei anderen nominierten Produkte Akkuschutz für E-Bikes von Wertgarantie SE Deutschland und DFV-KombiSchutz der DFV Deutsche Familienversicherung AG durchsetzen.

Für 29,99 Euro Jahresprämie bietet die Astra Versicherung AG einen Betrag von 400 Euro beziehungsweise 600 Euro je nach Dauer für pädagogische Leistungen während eines Krankenhausaufenthaltes oder einer längeren Krankenhausphase. Ist das Kind noch unter 14 Jahre alt, gibt es für das sogenannte Rooming-in, die Mitaufnahme eines Elternteils, 50 Euro am Tag. „Sind die Kinder krank, ist es doch viel wichtiger, dass sie wieder gesund werden. Dass sie dafür Zeit haben und keinen Druck verspüren“, sagt Jurorin Sandra Klug.

„Bei kurzen Erkrankungen verpassen Sie dann vielleicht etwas Schule – na und? Haben die Kinder eine langwierigere Erkrankung, unterliegen sie weiterhin der Schulpflicht.“ Dieser Anspruch auf Beschulung wird in aller Regel über die Krankenhäuser erfüllt. „Ein Bedarf für diese Art von Versicherung besteht also nicht“, urteilte Klug. Der Rat der Jury an potenzielle Kunden: das Geld sparen und mit den Kinder etwas schönes unternehmen.

Nachhilfe-Versicherung erhält auch Publikumspreis

Darüber hinaus heimste die Astra Versicherung dann auch noch den Publikumspreis für sich ein. Und zwar mit deutlichem Abstand, wie der BdV mitteilte. Auf sie entfielen rund 65 Prozent der abgegebenen Stimmen aus einem Online-Voting. Für den Akkuschutz für E-Bikes stimmten immerhin rund 19 Prozent und für den DFV-Kombischutz knapp 16 Prozent.

Die Stimmabgabe war zwischen dem 12. und 26. Juni möglich. Verliehen wurde der Preis am 28. Juni 2024 – dem Tag der Versicherungen – im Rahmen einer digitalen Preisverleihung vergeben. Ob die Astra Versicherung bei der Preisverleihung anwesend war, teilte BdV leider nicht mit.