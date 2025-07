HDI Leben modernisiert BU-Tarif Ego Top

Die HDI Lebensversicherung hat ihre Berufsunfähigkeitsversicherung Ego Top grundlegend überarbeitet. Im Mittelpunkt des Updates stehen neue Tarifbausteine, die sich gezielt an junge Menschen richten und deren wachsenden Anspruch auf Flexibilität in der Lebens- und Karriereplanung Rechnung tragen sollen. Gleichzeitig wurde die Gesundheitsprüfung vereinfacht und der Leistungsumfang in mehreren Punkten erweitert.

„Junge Menschen stellen heute andere Ansprüche an ihr Berufsleben als frühere Generationen. Daher brauchen sie maximale Flexibilität, insbesondere bei der Absicherung ihres Berufsunfähigkeitsrisikos“, erklärt Holm Diez, Vorstandsvorsitzender der HDI Lebensversicherungen AG. „Diesen Bedürfnissen haben wir bei den vielfältigen Produktneuerungen Rechnung getragen.“

Anpassbare Absicherung für Schüler, Studenten und Berufseinsteiger

Mit der neu eingeführten Option „UpgradeJoker“ bietet HDI jungen Versicherten wie Schülern, Auszubildenden und Studierenden die Möglichkeit, ihre BU-Absicherung an veränderte Lebenssituationen anzupassen – ohne eine erneute Risikoprüfung. Wechselt der Versicherte etwa den Beruf oder beginnt eine Tätigkeit mit veränderten Anforderungen, kann eine günstigere Risikoeinstufung beantragt werden. Eine Verschlechterung der ursprünglichen Konditionen ist dabei ausgeschlossen. Zudem lassen sich Dynamik und garantierte Rentensteigerungen flexibel integrieren.

Die Option „KarrierePlus“ richtet sich speziell an sogenannte „High Potentials“ – also hochqualifizierte Nachwuchskräfte, die bereits zu Beginn ihres Berufslebens mit einer hohen Absicherung einsteigen möchten. In diesem Tarifbaustein kann die BU-Rente im Gleichschritt mit steigendem Einkommen erhöht werden – ebenfalls ohne erneute Gesundheitsprüfung, sobald eine monatliche Rente von 3.000 Euro erreicht ist. Die Obergrenze liegt bei 6.000 Euro. Besonders angesprochen werden damit Berufsgruppen mit stark wachsendem Einkommen, etwa aus den freien akademischen Berufen.

„HDI Leben hat eine lange Tradition in der Absicherung von Ärzten, Selbstständigen sowie IT- und Kammerberufen“, betont Thomas Lüer, Vertriebsvorstand bei HDI. „In der Folge haben wir das Preis-Leistungsverhältnis von Ego Top noch offensiver auf unsere Zielgruppen ausgerichtet; das schlägt sich in den Prämien nieder.“ Für Lüer ist das aktuelle Update ein Meilenstein: „Das ist das umfassendste Produkt-Update, das wir seit 2019 an unserer Ego Top vollzogen haben.“

Verzicht auf Verweisung und vereinfachte Gesundheitsprüfung

Ein zentrales Merkmal der überarbeiteten BU-Versicherung ist der vollständige Verzicht auf die abstrakte und konkrete Verweisung – sowohl bei der Erstprüfung als auch bei späteren Nachprüfungen. Damit entfällt ein juristisch oft umstrittener Aspekt, der in der Praxis zu erheblichen Unsicherheiten führen kann. HDI verspricht durch diesen Schritt eine deutlich vereinfachte Beratung und mehr Klarheit für Kunden – ohne Mehrkosten.

Im Rahmen der Produkterneuerung wurde auch die Gesundheitsprüfung überarbeitet. So verkürzte HDI die Fristen für Abfragen bei bestimmten Krankheitsbildern wie Allergien oder Hauterkrankungen auf drei Jahre. Zudem wird künftig zwischen Rauchern und Nichtrauchern differenziert.

Ein zusätzliches Angebot für junge Versicherte stellt „FUTURE 2 Go“ dar – eine vereinfachte Gesundheitsprüfung mit nur fünf Fragen, zugeschnitten auf die Zielgruppe der unter 30-Jährigen. Diese Lösung ermöglicht den Zugang zu Ego Top mit einer monatlichen BU-Rente bis zu 2.000 Euro – inklusive „UpgradeJoker“, „KarrierePlus“ und Nachversicherungsgarantie.

Weitere Leistungserweiterungen und Anpassungen

Darüber hinaus wurden weitere Neuerungen eingeführt. So entfällt bei Ego Top künftig die Notwendigkeit eines gesonderten BU-Leistungsantrags, wenn wegen Krankschreibung (Arbeitsunfähigkeit) Leistungen beantragt werden. Die sogenannte „Erste-Hilfe-Leistung“, die bisher unter anderem bei Blindheit oder bestimmten Krebserkrankungen griff, wurde auf Fälle von vollständiger Querschnittslähmung mit Rollstuhlpflicht erweitert.

Auch bei der sogenannten Umorganisation selbstständiger Tätigkeiten kommt HDI den Versicherten entgegen: Für Einzelunternehmer – insbesondere aus medizinischen oder kammergebundenen Berufen – verzichtet der Versicherer auf die Prüfung einer Umorganisation, wenn keine qualifizierten Mitarbeiter mit vergleichbarem Know-how im Betrieb tätig sind.

Zudem wurde die BUZ in Verbindung mit der Basisrente an die Anhebung des gesetzlichen Rentenalters angepasst. Auch die Verkaufsliteratur, inklusive Antrags- und Angebotsunterlagen, wurde im Zuge des Updates überarbeitet und laut HDI kundenfreundlicher gestaltet.