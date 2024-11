Black Friday meets „Embedded Insurance“: BdV mahnt zur Vorsicht

Am 29. November 2024 ist Black Friday und vom 2. bis 8. Dezember die Cyber Week 2024. Bereits jetzt rühren Anbieter auf ihren Onlineplattformen kräftig in der Werbetrommel. Besonders gut verkaufen sich an diesen Schnäppchentagen Elektronikartikel. Oft werden sie in Kombination mit Versicherungen angeboten.

Mit nur einem Klick oder der Zustimmung im Geschäft landet dann nicht nur der neue Fernseher im Warenkorb, sondern auch die Geräteschutzversicherung. Embedded Insurance heißt das Konzept. „Doch gerade bei Versicherungen und Garantieverlängerungen für Elektrokleingeräte ist Vorsicht geboten. Sie sind weder bedarfsgerecht noch bieten sie einen wirtschaftlich vorteilhaften Versicherungsschutz“, sagt BdV-Vorständin Bianca Boss.

Versicherungen integiert

Bei der Embedded Insurance-Lösung werden Versicherungen für Elektrokleingeräte wie Smartphones oder Geschirrspüler unauffällig in den Kaufprozess integriert. „Versteckt sich die Prämie im Gesamtpreis des Produkts, nehmen Verbraucherinnen und Verbraucher den Vertragsabschluss im schlimmsten Fall gar nicht wahr“, sagt Boss. Da der Abschluss in der Regel sehr schnell gehe, bleibe Verbrauchern zudem kaum Zeit für eine genaue Prüfung der Konditionen und Vertragsdetails. „Und selbst, wenn sie sich die Zeit für eine gründliche Prüfung nehmen, lässt sich kaum nachvollziehen, wann sie von der Versicherung unter welchen Voraussetzungen welche Leistung erhalten“, mahnt die Versicherungsexpertin.

Zahlreiche Leistungsausschlüsse

Die zahlreichen Leistungsausschlüsse sowie die unverhältnismäßig hohe Versicherungsprämie böten gerade bei Elektrokleingeräten in der Regel keinen bedarfsgerechten Versicherungsschutz, zumal meist maximal der Zeitwert des Geräts entschädigt werde, so der Vorwurf der Verbraucherschützer. Laut BdV bedeutet dies, dass die Versicherung nicht den Kaufpreis, sondern nur den aktuellen Wert des betroffenen Geräts erstattet wird. Und gerade bei Elektroartikeln sei der Wertverfall hoch, sagt der BdV. Obendrein werde im Schadenfall meist eine Selbstbeteiligung fällig, die sich an der Höhe des Kaufpreises orientiere.

Problemfall Kündigungsbedingungen

Zwei weitere Nachteile von Embedded Insurance sind laut BdV die eingeschränkte Auswahl sowie die erschwerten Kündigungsbedingungen. Kaufe man beispielsweise ein Smartphone bei einem speziellen Händler, werd dieser nur die Versicherung seines Kooperationspartners anbieten. Verbraucher seien somit an einen bestimmten Versicherungsanbieter gebunden.

Und auch ein Vergleich zu anderen Versicherungsanbieter fällt weg. Des Weiteren würden Kundne in der Regel nicht ausreichend über die Kündigungsbedingungen informiert, monieren die Verbraucherschützer. „Da Embedded Insurance als Zusatzleistung im Paket verkauft wird, ist es nicht immer klar, wie und wann man den Versicherungsvertrag kündigen kann“, beklagt der BdV.

Die Embedded Insurance-Lösungen haben sich inzwischen nicht nur beim Kauf von Elektrokleingeräten, sondern auch bei vielen anderen Produkten und Dienstleistungen wie Konzertkarten oder Reisen etabliert. Hintergrundinformationen bietet der BdV unter „Die versteckten Risiken von Embedded Insurance: Warum Bequemlichkeit teuer werden kann.“

Wie beliebt die Schnäppchentage inzwischen sind, zeigt eine Auswertung des E-Commerce-Dienstleisters Salesforce: Die weltweiten Online-Umsätze stiegen während der Cyber Week 2023 (21. bis 27. November) im Vergleich zu Vorjahr um sechs Prozent, in Deutschland lag das Wachstum sogar bei neun Prozent.