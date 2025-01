Carmignac verstärkt sein Team für Schwellenländeraktien

Naomi Waistell wird in London unter der Leitung von Mark Denham, Head of Equities, tätig sein. Sie wird gemeinsam mit Xavier Hovasse als Co-Managerin die Artikel-9-Schwellenländerstrategie von Carmignac verwalten. Das Duo wird dabei von Yunfan Bao, Analyst für die Großregion China, Amol Gogate, Schwellenländer-Aktienmanager, sowie dem Schwellenländer- und Investmentteam unterstützt.

Naomi Waistell verfügt über 15 Jahre Erfahrung als Portfoliomanagerin und wechselt von Polar Capital, wo sie seit 2020 tätig war. Bei Polar Capital war sie Co-Managerin eines Schwellenländerfonds mit Fokus auf Qualitätswachstum. Der Fonds lag bei der Nettoperformance über einen Zeitraum von fünf Jahren im obersten Dezil seiner Morningstar-Kategorie, und während der Zeit, in der Naomi Waistell als Co-Portfoliomanagerin tätig war, stieg das verwaltete Vermögen des Fonds von 167 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro. Darüber hinaus legte Naomi Waistell den Schwerpunkt auf nachhaltige Anlagen, was im Einklang mit dem Ansatz von Carmignac steht, ESG-Analysen in den Anlageprozess zu integrieren. So hat sie den Investmentansatz der von ihr verwalteten Fonds weiterentwickelt und optimiert.

Vor ihrer Tätigkeit bei Polar Capital arbeitete Naomi Waistell zehn Jahre lang bei Newton Investment Management, wo sie Schwellenländer-Aktienfonds sowie globale und europäische Aktienfonds verwaltete. Sie begann ihre Laufbahn in der Vermögensverwaltung im Jahr 2007, ist CFA Charterholder und hat einen MBA der Universität Cambridge. Die Ernennung von Naomi Waistell fällt mit dem Ausscheiden von Haiyan Li-Labbé zusammen, die das Unternehmen Ende 2024 verlassen und ihre Tätigkeit als Portfoliomanagerin beendet hat, um sich beruflich umzuorientieren.