Cash. GALA 2024: Die Bilder des Abends

Auch in diesem Jahr lud die Cash. Media Group wieder zur großen Cash. GALA auf den Süllberg in Hamburg-Blankenese. Klicken Sie sich durch die Bilder des Abends.

Am 20. September fand die Cash. GALA statt, das Highclass-Event der deutschen Finanzdienstleistungsbranche, zu dem Cash. mehr als 200 Vorständinnen und Vorstände, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie hochrangige Repräsentanten aus den Branchen Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien und Vertrieb im Ballsaal des Süllberg-Hotels in Hamburg begrüßte. Neben der Verleihung der Financial Advisors Awards, der Ehrung des „Head of the Year“ und dem karitativen Part waren die Geigenshow der „Angel Strings“ sowie der Auftritt der US-amerikanischen Sängerin und Komponistin Kim Sanders Höhepunkte der Gala. Durch den Abend führte Moderator Yared Dibaba. (Fotos: Anna Mutter/Florian Sonntag)