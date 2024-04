Cash. Analyse „Top-Fonds“ powered by G.U.B.: Bellevue Entrepreneur Europe Small

Analysiert und bewertet werden im Rahmen der Cash. Analyse powered by G.U.B. die Punkte Anlagestrategie, Investmentgesellschaft, Performance, Kosten und Nachhaltigkeit. Zentrales Kriterium zur Auszeichnung als Top-Fonds ist, dass er bezüglich der Performance unter Einbeziehung der Volatilität zu den 25 Prozent besten seiner Kategorie zählt. Das Fazit der Cash. Analyse powered by G.U.B. zum Bellevue Entrepreneur Europe Small:

„Small und Mid Caps haben in den letzten zwei Jahren ein Schattendasein in den Portfolios vieler Anleger geführt. Nach Einschätzung des Fondsmanagement spricht jedoch vieles spricht dafür, dass hier viel Pessimismus eingepreist ist. Ein erstes Signal ist die starke Performance europäischer Nebenwerte seit Ende Oktober 2023. Der Bellevue Entrepreneur Europe Small ist auf dieses Segment ausgerichtet und setzt dabei vor allem auf Unternehmen, die von Eigentümern geführt beziehungsweise maßgeblich beeinflusst werden. Der von Birgitte Olsen und ihrem Team verwaltete Fonds zählt gemäss Morningstar und auch unter Berücksichtigung der Volatilität zu den besten 25 Prozent in seiner Kategorie („Top Quartile“). Damit hat er die Auszeichnung als Top Fonds verdient.“

Investmentmanager ist die Bellevue Asset Management AG mit Sitz in Küsnacht in der Schweiz. In Deutschland wird sie durch die Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH vertreten. Der Bellevue Entrepreneur Europe Small ist ein Teilfonds der Bellevue Funds (Lux), eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht. Deren Verwaltungsgesellschaft ist die Waystone Management Company (Lux) S.A. Sie gehört zur Waystone Gruppe mit Hauptsitz in Irland.

Lesen Sie hier die vollständige Cash. Analyse powered by G.U.B. inklusive Interview mit Birgitte Olsen, Portfoliomanagerin des Bellevue Entrepreneur European Small: