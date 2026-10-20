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DekaBank führt Krypto-Angebot für Sparkassen-Kundschaft ein

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
DekaBank bietet Sparkassenkunden fünf Kryptowährungen an.
Bild: KI-generiert
Kryptohandel über die Sparkassen-App: DekaBank bietet fünf Kryptowährungen an, verwahrt die Kryptowerte.

Bitcoin, Ethereum und drei weitere Kryptowährungen: Sparkassen-Kundinnen und -Kunden sollen künftig über die Sparkassen-App handeln können. Der Start erfolgt schrittweise und hängt von den einzelnen Instituten ab.

Die DekaBank startet ein Angebot für den Handel mit Kryptowährungen für Kundinnen und Kunden der Sparkassen. Die Einführung erfolgt in den kommenden Monaten. Ob sie das Angebot „Krypto - powered by Deka“ aufnehmen, entscheiden die Sparkassen jeweils selbst.

Zum Start stehen Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP und Polygon zur Auswahl. Der Zugang erfolgt über einen eigenen Bereich in der Themenwelt „Anlegen“ der App „Sparkasse“. Eine Depotverbindung ist laut DekaBank nicht erforderlich. Die Ordergebühr beträgt 0,99 Euro.

DekaBank übernimmt Handel und Verwahrung

Das Angebot richtet sich an volljährige Kundinnen und Kunden, die ihre Anlageentscheidungen selbst treffen. Die DekaBank weist auf erhebliche Risiken und starke Kursschwankungen bei Kryptowährungen hin.

Die Kryptowerte und die zugehörigen Private Keys werden in der Deka-Wallet verwahrt. Die DekaBank bündelt nach eigenen Angaben Handel, Verwahrung und Kundensupport. Ihre Infrastruktur zur Verwahrung von Kryptowerten bietet sie institutionellen Kunden bereits seit 2025 an.

Die DekaBank erhielt 2025 von der BaFin eine Lizenz für Kryptodienstleistungen. Als Grundlage für das Angebot nennt sie die europäische MiCAR-Verordnung, die Anforderungen an Kryptowerte und Kryptodienstleister sowie Regeln zum Anlegerschutz festlegt.

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