Krypto-Studie: Institutionelle Investoren blicken deutlich optimistischer voraus

Professionelle Investoren schätzen die langfristigen Perspektiven für Krypto- und Digital-Assets zunehmend positiv ein. Das zeigt eine globale Studie von Nickel Digital Asset Management unter institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern. Demnach halten 52 Prozent die Investitionsmöglichkeiten auf Sicht von fünf Jahren für sehr attraktiv, weitere 47 Prozent bewerten sie als ziemlich attraktiv. Nur ein Prozent stuft den Sektor als wenig attraktiv ein.

Auch für die kommenden zwölf Monate fällt das Bild klar positiv aus. 28 Prozent der Befragten bezeichnen die Aussichten als sehr attraktiv, 71 Prozent als ziemlich attraktiv. Damit sieht nahezu die gesamte Stichprobe den Markt auch kurzfristig als chancenreich an.

Besonders deutlich wird der Stimmungswandel im Rückblick auf das vergangene Jahr. 88 Prozent der befragten professionellen Anleger geben an, gegenüber digitalen und Krypto-Assets positiver geworden zu sein. Darunter sind 20 Prozent, die ihre Haltung deutlich verbessert haben. Nur zwei Prozent berichten von einer negativeren Einschätzung.

Warum die Stimmung für Krypto steigt

Als wichtigste Gründe für den Meinungsumschwung nennen die Teilnehmer vor allem das erwartete Wachstum des Sektors. Fast 72 Prozent führen starkes Wachstum als einen ihrer drei zentralen Gründe an. 54 Prozent verweisen zudem auf wachsende Hinweise, dass digitale Assets zur Diversifikation von Portfolios beitragen können.

Die Untersuchung basiert auf einer Befragung von 260 institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern in den USA, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Singapur, Brasilien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zusammen verwalten sie Vermögenswerte von rund 14,42 Billionen US-Dollar. In der Stichprobe sind auch 108 Teilnehmer vertreten, die bislang nicht in Krypto- und Digital-Assets investiert sind, dies aber innerhalb der kommenden 24 Monate planen.

Rückenwind erwartet der Markt aus Sicht der Befragten auch durch weitere Krypto-ETFs. 34 Prozent gehen davon aus, dass deren Weiterentwicklung sehr positiv für den Sektor sein wird. 66 Prozent rechnen mit einem ziemlich positiven Effekt auf den Markt für digitale Assets.

ETFs und Diversifikation als Treiber

Anatoly Crachilov, CEO und Gründungspartner von Nickel Digital, sagt: „Das gestiegene Vertrauen in die langfristigen Aussichten ist auf einen schrittweisen Stimmungswandel und die zunehmende Erkenntnis zurückzuführen, dass digitale Assets eine wichtige Rolle bei der Diversifizierung von Portfolios spielen können, da Investoren bei der Auswahl von Anlagemöglichkeiten zunehmend selektiver und besser informiert vorgehen.“