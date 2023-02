Der Immobilienmarkt – hat er seinen Zenit überschritten? 

Steigende Baupreise, Mangel an Baumaterial, fehlende Fachkräfte auf dem Bau und natürlich die gestiegenen Zinsen haben den Markt in Mitleidenschaft gezogen. Lohnt sich heute aufgrund dieser Umstände die Investition in Immobilien? Ja, sagt Stefan Litterscheidt, Geschäftsführer der HTB Group aus Bremen. Die Investitionsart darf aber überdacht werden.

Der Fokus unserer Investitionen am deutschen Immobilienmarkt liegt seit 15 Jahren auf dem Ankauf, dem Assetmanagement von Immobilien–Zweitmarktfonds. Im Auftrag unserer privaten und institutionellen Investoren ist die Erzielung stabiler Cashflows das erklärte Ziel. Diversifizierte Investitionen in wertstabile Immobilien, wie z.B. Büro- und Betreiberimmobilien in Top-Lagen, sowie ausgewählte Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien mit Ankermietern aus dem Bereich Lebensmitteleinzelhandel, bieten aufgrund der breiten Streuung ein ausgewogenes Potential, attraktive Renditen zu erzielen. Eine breite Streuung über des Portfolios ist ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg. So hat z.B. HTB 11. Immobilienfonds in 89 Zielfonds mit 170 Immobilien investiert (Stand 31.12.22).

Auch bei Core-Immobilien finden wir durch akribische Bewertung, jahrzehntelanger Erfahrung und unserem sehr guten Netzwerk stets den Sweetspot und identifizieren Assets, die am Zweitmarkt unterbewertet sind. Die gute Performance der Immobilien-HTB Group bei Altfonds belegen dieses. Im Portfolio des aktuellen HTB 12. Immobilienfonds wurde zum durchschnittlichen Einkaufsfaktor vom 17,8-fachen der Jahresrohmieten angekauft (Stand 31.12.22). Das sind Ankaufsfaktoren, die im Erstmarkt seit Jahren nicht mehr erzielbar sind. Im Einkauf liegt der Gewinn, ein günstiger Einstieg schafft stille Reserven für den Anleger. Stille Reserven, die zum Ende der Beteiligung, beim Verkauf der Immobilie, realisiert werden.

Der wesentliche Faktor, der den Erfolg von Immobilien-Zweitmarktfonds bestimmt, ist der Ankauf mit sichtbarer Historie der Immobilie. Die Preisfindung erfolgt auf aktuellen Ist-Daten. Wir sehen den Immobilienverlauf, wie sich der Standort entwickelt hat und nicht zuletzt die Entwicklung der Mieter und der Mietverträge. Das sind ausschlaggebende Parameter, ein Immobilieninvestment ab dem Ankauf attraktiv zu gestalten.

