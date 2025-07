Reconcept stockt grüne Anleihe auf

Sowohl institutionelle als auch private Investoren zeigen laut Reconcept großes Interesse, was sich bereits bei früheren, vollständig platzierten und aufgestockten Anleihen gezeigt habe. Die grüne Anleihe bietet über sechs Jahre eine feste Verzinsung von 6,5 Prozent p.a., die halbjährlich ausgezahlt wird.

Die Mittel aus der Anleihe sollen insbesondere in das Wachstum im deutschen Photovoltaikmarkt fließen – darunter die Weiterentwicklung bestehender PV-Freiflächenprojekte, sowohl mit als auch ohne Speicherlösungen, sowie der Erwerb von Projektrechten. Aktuell arbeitet Reconcept nach eigenen Angaben an rund 80 Projekten mit einem geplanten Gesamtvolumen von etwa 1.600 Megawatt-Peak (MWp) in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.