Deutsche Unternehmen: „Marktrisiken frühzeitig zu erkennen immer wichtiger“

Die CDU/CSU hat die Wahl gewonnen, jedoch ohne klare Mehrheit. Wahrscheinlich ist eine Koalition mit der SPD, doch langwierige Verhandlungen könnten notwendige wirtschaftspolitische Entscheidungen verzögern. „Das Geschäftsklima ist in Deutschland im ersten Quartal 2025 um 23 Prozent gesunken. Die politische Landschaft beeinflusst das Vertrauen der Unternehmen zunehmend“, sagt Dirk Radetzki, Chief Regional Officer Central Europe von Dun & Bradstreet. „Zudem ist auch das Vertrauen in Investitionen rückläufig. Im gleichen Zeitraum sanken die Investitionen um 17 Prozent, was zeigt, dass Unternehmen ihre Kapitalausgaben aufgrund der unsicheren politischen Lage überdenken.“ Dies könnte insbesondere für Schlüsselbranchen wie die Automobilindustrie und den Maschinenbau Folgen haben.

„Die durchschnittliche Zahlungsverzögerung in der Zulieferindustrie liegt schon jetzt bei 50,6 Tagen und zeigt somit einen Anstieg gegenüber 45,5 Tagen im Vorquartal“, sagt Dirk Radetzki. Dies verdeutlicht die zunehmenden finanziellen Herausforderungen für Unternehmen in der aktuellen Wirtschaftslage. „Gleichzeitig beobachten wir, dass viele Unternehmen mit Liquiditätsengpässen und erhöhten Finanzrisiken kämpfen“, so Dirk Radetzki.

Geopolitische Spannungen belasten die deutsche Industrie zusätzlich

Die Exportabhängigkeit vieler deutscher Unternehmen stellt in Zeiten geopolitischer Unsicherheit ein erhebliches Risiko dar. „Handelskonflikte und geopolitische Spannungen könnten zu steigenden Produktionskosten und Lieferkettenproblemen führen“, sagt Dirk Radetzki. Besonders die Automobilbranche steht unter Druck: Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen stagniert, während mögliche US-Zölle und hohe Energiekosten zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen. „Besonders mittelständische Unternehmen sind betroffen – deren Optimismus in Bezug auf Lieferkettenstabilität sank um ganze 36 Prozent, was zeigt, dass sich gerade kleinere Betriebe schwerer an neue Marktbedingungen anpassen können“, ergänzt Dirk Radetzki.

„Die Fähigkeit, Marktrisiken frühzeitig zu erkennen, wird in den kommenden Monaten noch wichtiger werden“, sagt Dirk Radetzki. „Unternehmen, die Echtzeit-Datenanalysen und automatisierte Frühwarnsysteme einsetzen, können potenzielle Risiken frühzeitig identifizieren und gezielt darauf reagieren.“ Eine präzise Überwachung von Marktbedingungen kann Unternehmen dabei helfen, auf potenzielle Veränderungen schnell zu reagieren, ihre Entscheidungen fundierter zu treffen und ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.