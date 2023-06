Die fünf größten Ängste von Wärmepumpen-Besitzern

Wärmepumpen sind derzeit das Thema: Sie gelten als umweltfreundliches Heizsystem und sind immer begehrter bei Häuslebauern und leider auch bei Dieben. Was sind die größten Ängste von Hausbesitzern, die sich eine Wärmepumpe anschaffen wollen oder bereits eine besitzen? Und wie sich auch ein Diebstahl absichern lässt.

Angst vor hohen Anschaffungskosten

Die Anschaffungskosten für eine neue Heizanlage zahlen die wenigsten Hausbesitzer aus der Portokasse. Immerhin geht es oft um mehrere tausend Euro – oder gar mehr. Rentiert sich der Kauf überhaupt? Langfristig betrachtet können Wärmepumpen Energie sparen und Heizkosten reduzieren, wenn ein Modell gewählt wird, das mit möglichst wenig Strom viel Wärme erzeugt. Mögliche Förderprogramme von Bund, Land oder Kommune beziehungsweise steuerliche Vergünstigungen können die finanzielle Belastung beim Erwerb senken.

Sorge um Effizienz

Wird der Wohnraum ausreichend warm mit einer Wärmepumpe? Wichtig ist, dass die Anlage entsprechend dem Wärmebedarf des Hauses dimensioniert wird. Dafür ist vorab eine professionelle Wärmebedarfsberechnung nötig. Die erstellen Fachleute, die beispielsweise unter https://www.energie-effizienz-experten.de in der Nähe zu finden sind. Ein intelligentes Regelungssystem kann die Effizienz weiter verbessern. Tipp: Optimal sind Fußboden-, Wand- oder Deckenheizungen bzw. große Heizkörper und eine gute Dämmung des Hauses.

Lärmbedenken

Viele Menschen befürchten, Wärmepumpen seien zu laut und beeinträchtigen dadurch den Wohnkomfort – oder führen zu Streit mit den Nachbarn. Grundwasser- und Erdwärmepumpen verursachen quasi keinen Lärm, die Ventilatoren von Luftwärmepumpen hingegen schon. Sie liegen meist zwischen 30 und 50 Dezibel, also etwa die Lautstärke von Flüstern bis zum moderaten Gespräch. Tipp der Debeka: Beim Kauf auf den Schallausstoß und leiseren Nachtmodus achten. Bei der Installation einer Luftwärmepumpe nicht nur den Abstand zum Nachbargrundstück beachten, sondern den optimalen Standort wählen: Während Hecken den Schall eher schlucken, können nackte Wände ihn reflektieren.

Wartungsaufwand

Einmal aufgebaut, nie wieder angefasst? Das ist keine gute Einstellung. Wer in eine regelmäßige Wartung der Anlage durch Fachleute investiert, sichert die optimale Leistung und Lebensdauer der Wärmepumpe. Wegen eines plötzlichen Ausfalls im Kalten sitzen möchte sicher niemand.

Angst vor Diebstahl

In jüngster Zeit werden immer wieder neben dem Haus stehende Luftwärmepumpen gestohlen. Das führt auch zu erhöhten Nachfragen bei der Debeka. Nach Angaben des Versicherers sichern derzeit die wenigsten Gesellschaften im Markt dies ab. In der aktuellen Wohngebäudeversicherung der Debeka ist je nach Tarif der einfache Diebstahl einer Luftwärmepumpe auf dem versicherten Grundstück aber bis 10.000 Euro sogar beitragsfrei mitversichert, betont das Unternehmen. Das Besondere in die Bedingungen sei hier, dass die Wärmepumpe nicht am Gebäude befestigt sein muss.