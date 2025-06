Ergo bündelt skandinavisches Versicherungsgeschäft

Die Ergo Group hat ihre skandinavischen Gesellschaften neu strukturiert: Die dänische Reiseversicherung Europæiske Rejseforsikring A/S und der norwegische Krankenversicherer Ergo Forsikring AS – früher Storebrand Helseforsikring AS – firmieren ab sofort gemeinsam unter dem Namen Ergo Forsikring A/S.

Mit der neuen Gesellschaft will der Versicherungskonzern seine Position in Nordeuropa ausbauen und das Versicherungsgeschäft in Dänemark, Norwegen und Schweden stärken. Das Unternehmen mit Sitz in Kopenhagen soll künftig umfassende Angebote in den Bereichen Kranken- und Reiseversicherung für Privat- und Geschäftskunden aus einer Hand bereitstellen. Synergien in Vertrieb und Verwaltung sollen die Effizienz steigern, zudem setzt der Versicherer auf mehr digitale Prozesse.

„Dieser Schritt stellt einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung unserer internationalen Geschäftsstrategie dar“, sagt Theo Kokkalas, Vorstandsvorsitzender der Ergo International AG. „Unsere Ambition ist es, uns in allen Ländern, in denen wir tätig sind, unter den fünf führenden Versicherungsunternehmen zu etablieren. Mit dem Start von Ergo Forsikring A/S bündeln wir lokale Marktkenntnisse und Versicherungskompetenz mit unserer technischen Exzellenz und Innovationskraft auf Konzernebene. So werden wir erhebliche Wachstumschancen und Synergiepotenziale in der nordischen Region erschließen.“

Auch Ronald Kraule, CEO der Ergo Forsikring A/S, sieht im Zusammenschluss eine klare strategische Ausrichtung: „Mit Ergo Forsikring A/S als echtem pan-nordischen Versicherungsunternehmen werden wir unsere Position in allen lokalen Märkten stärken. Durch innovative, einfache und maßgeschneiderte Lösungen erfüllen wir auch zukünftig die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden. Indem wir unsere jeweiligen Kompetenzen in den Bereichen Gesundheit und Reise zusammenbringen und auf konsequente Digitalisierung setzen, werden wir als One-Stop-Shop für ganzheitliche Versicherungslösungen agieren. Mit dieser neuen Aufstellung verbessern wir nicht nur unser Leistungsangebot, sondern bieten unseren Kunden und Partnern einen deutlichen Mehrwert.“

Ergo Forsikring A/S beschäftigt aktuell 176 Mitarbeiter in den drei Ländern. Die beiden Vorgängergesellschaften kamen im Geschäftsjahr 2024 auf Beitragseinnahmen von zusammen rund 162 Millionen Euro. Für die kommenden Jahre plant das Unternehmen organisches Wachstum, ergänzt um gezielte Zukäufe.