Digitalisierung in der Assekuranz: Die Technologietrends 2025

„Das Jahr 2025 verspricht, Trends, die wir bereits in der Vergangenheit beobachten konnten, noch einmal zu verstärken und zu beschleunigen“, sagt Michael Breidenband, Geschäftsführer der deutschen Niederlassung von Adacta.

Das Softwareanbieters hat vier zentralen Technologietrends für das Jahr 2025 identifiziert. „Die Schwerpunkte werden dabei ganz klar die Skalierbarkeit von Lösungen, Prozessoptimierungen und die Einhaltung von Vorschriften und Qualitätsstandards sein. Cloud-Computing wird beispielsweise ein entscheidender Faktor sein, mit dem Versicherer ihre Agilität, Skalierbarkeit und Compliance im Sinne der digitalen Transformation steigern können“, sagt Breidenband.

Aber auch die Nutzung generativer KI zur Verbesserung der Antragsbearbeitung oder des Kunden-Supports oder Embedded Insurance-Modelle, die Versicherungsschutz direkt in andere Customer Journeys integrieren, dürften nach Auffassung des Software-Anbieters die Branche und das Selbstverständnis der Versicherer in diesem Jahr zunehmend neu definieren.

Mehr Effizienz und Kundenzufriedenheit durch Automatisierung

Die Prozessautomatisierung werde im Jahr 2025 ein zentraler Aspekt für die Versicherungsbranche sein – und nicht nur, um in einem wettbewerbsintensiven Markt Kosten einzusparen, glaubt Adacta. Stattdessen wird Automatisierung ein Katalysator für mehr Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie Produktivität werden, indem auf diese Weise verschiedene Back-Office-Prozesse verschlankt und verbessert werden. So könne etwa mithilfe generativer KI die Bearbeitung von Schadensansprüchen, das Risikomanagement und die Software-Entwicklung viel effizienter gestaltet werden.

Die Empfehlung des Softwareunternehmen an die Branche lautet, sich darauf zu fokussieren, Engpässe und unnötig komplexe Prozesse sowie Bereiche zu identifizieren, in denen bereits kleinere Prozessverbesserungen eine potenziell große Wirkung haben können. Kennzahlen wie Durchlaufzeit, Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterbindung können wichtige Orientierungshilfen bieten, um diese Bereiche zu identifizieren.

„Die wichtigsten Instrumente für diese Optimierungen sind robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) für sich wiederholende Aufgaben, KI für komplexere Prozesse, APIs für Systemintegrationen, Cloud-Computing für höhere Skalierbarkeit und Low-Code-Plattformen für schnellere Software-Entwicklungszyklen“, sagt Breidenband.

KI als strategischer Faktor

Bereits im Jahr 2024 konnte generative KI auf Basis großer Sprachmodelle für viele Unternehmen die Transformation ihrer Prozesse vorantreiben und sie dabei unterstützen, Effizienzsteigerungen, Verbesserungen in der Customer Journey und Innovationen umzusetzen. Sich wiederholende Aufgaben wie Dateneingabe oder die Bearbeitung von Schadensansprüchen seien durch KI effizienter gestaltet worden, während KI-gestützte Chatbots und virtuelle Assistenten den Kunden-Support verbesserten, so dass sich die menschlichen Mitarbeiter wieder mehr auf komplexere Fälle und andere wertschöpfende Aufgaben konzentrieren konnten, bilanziert Adacta. Gleichzeitig konnte durch KI die Markteinführung neuer, personalisierter Versicherungsprodukte und die Entwicklungszyklen von Software-Komponenten beschleunigt werden.

Für 2025 prognostiziert Adacta, dass KI zunehmend auch in der Vorstandsetage Einzug hält. Mehrere vernetzte KI-Agenten könnten künftig bei strategischen Entscheidungsprozessen unterstützen. Dennoch stehen gerade Versicherungsunternehmen weiterhin vor branchenspezifischen Herausforderungen. Dazu zählen unter anderem die Sicherstellung der faktischen Korrektheit von KI-generierten Inhalten, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Qualitätsstandards sowie der Bedarf an qualifiziertem Personal für die Nutzung, Überwachung und das Training der KI.

Embedded Insurance: Neue Ansätze im Vertrieb

Auch die Vertriebswege in der Versicherungsbranche stehen vor einem Wandel. Embedded Insurance-Modelle bieten Versicherern die Möglichkeit, ihre Produkte nahtlos in bestehende Customer Journeys zu integrieren. Dabei lassen sich drei grundlegende Modelle unterscheiden: Unsichtbare Embedded Insurance-Modelle, die Versicherungsschutz automatisch integrieren, App-basierte Embedded Insurance-Modelle mit benutzerfreundlichen Schnittstellen zur Anmeldung sowie plattformbasierte Embedded Insurance-Lösungen, die Versicherungen über Drittanbieter-Plattformen bereitstellen. Beispiele dafür sind automatische Smartphone-Versicherungen, Unfallversicherungen in Mitfahr-Apps oder Reiseversicherungen bei Online-Reisebuchungen.

Das Softwarehaus zeigt sich überzeugt, dass diese neuen Ansätze nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern auch die Kundenbindung. Ihre Umsetzung erfordert eine enge Zusammenarbeit mit Technologie- und Plattformanbietern, die die notwendigen Schnittstellen, Cloud-Infrastrukturen und Mikrodienste bereitstellen. Für Versicherer ergibt sich daraus die Chance, ihre Reichweite zu erweitern und intuitive, innovative sowie kundenorientierte Lösungen anzubieten.

Cloud-Computing: Fundament der digitalen Transformation

Cloud-Technologien bilden eine zentrale Grundlage der digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Sie ermöglichen eine effektive Modernisierung von IT-Infrastrukturen und damit eine Optimierung der Betriebsabläufe. Gleichzeitig erfordert die Cloud-Transformation eine strikte Einhaltung von Lizenz-, Datenschutz- und Verbraucherschutzstandards. Ethik und rechtliche Schutzmaßnahmen dürfen dabei nicht vernachlässigt werden. Zudem müssen Schnittstellen strengen Governance-Richtlinien unterliegen, um sensible Daten zu schützen. Auch KI-Algorithmen müssen transparent und nachvollziehbar sein, um regulatorischen Anforderungen zu entsprechen.

Mit Blick auf das Jahr 2025 und darüber hinaus können Cloud-Technologien zur Einhaltung von Compliance-Standards beitragen, indem sie eine standardisierte, robuste Infrastruktur für Datensicherheit, Datenschutz und Transparenz bereitstellen. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Technologie- und Plattformanbietern mit Fokus auf regulatorische Vorgaben erlaubt es Versicherern, Cloud-Computing sicher in ihre Systeme zu integrieren. Dadurch können sie Innovationen vorantreiben und zugleich alle gesetzlichen und ethischen Standards erfüllen.