Diversity Day 2023: Gemeinsam für mehr Vielfalt

Die Abkürzung ESG ist mittlerweile zum festen Begriff geworden, wenn man an das Thema Nachhaltigkeit denkt. Bei Canada Life rangiert das Thema weit oben auf unserer Agenda, wir arbeiten intensiv daran, hier immer besser zu werden. Unter ESG verstehen viele vor allem, auf Umwelt und Klima zu achten. Doch hinter dem Begriff steckt noch viel mehr – E(Environmental), S(Social) und G(Governance). Für die heutige Kolumne habe ich mir deshalb den Buchstaben S vorgenommen, der für das „Social“ in ESG steht.

Ein Tag kommt dafür wie gerufen: Der Diversity Day. Heute findet er zum elften Mal statt. Die Initiative wurde von der Charta der Vielfalt ins Leben gerufen, einem Zusammenschluss von Unternehmen. Das Konzept dahinter zielt darauf ab, alle Menschen – unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft anzuerkennen und wertzuschätzen. Überall und daher auch am Arbeitsplatz, einem Ort, an dem wir sehr viel Zeit unseres Lebens verbringen – gemeinsam Face to Face oder hybrid mit unseren Kolleginnen und Kollegen.

Ein Grund mehr, einen Blick auf unser gemeinsames Arbeiten zu werfen. An unseren Standorten Köln, Neu-Isenburg und Dublin starten wir deshalb schon am 22. Mai in eine Diversity-Woche. Menschen mit Behinderung sind diesmal unser Fokus-Thema, das unsere Auszubildenden vorbereitet haben. Wir suchen einen breiten Austausch in unserer Belegschaft. Und auch über diese Woche hinaus bleiben wir am Ball: Ob sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen, ermitteln wir regelmäßig in Umfragen, aber auch immer wieder in persönlichen Gesprächen, die uns hier wichtige Impulse geben.

Vielfalt birgt Potenziale

Offenheit und ein Klima, in dem sich alle einbringen können und wertgeschätzt fühlen, stellt für mich bedeutend mehr als ein reines „nice to have“ dar – es ist ein klares “Must-have”. Vielfalt bringt Teams weiter, das erlebe ich täglich. Hierzu gibt es ganz konkrete Zahlen der Management-Beratung McKinsey. Demnach ist es wahrscheinlich, dass Unternehmen, die divers aufgestellt sind, besser als nicht diverse Mitbewerber performen . Mit Diversität können sich Unternehmen auch bei der Mitarbeiter-Suche gut aufstellen.

Gemeinsam Werte schaffen

Für uns liegt beim „S“ in ESG der Fokus also in der Vielfalt – aber auch in der Gemeinschaft. Denn als Versicherer wissen wir um ihre Kraft. Gemeinschaft schafft finanzielle Möglichkeiten, schafft Schutz, den Menschen einzeln kaum haben. Deshalb möchten wir unseren Teil zur Gemeinschaft beitragen und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Das haben wir nach der Flutkatastrophe, dem Beginn des Ukraine-Krieges oder dem Erdbeben in der Türkei im Februar getan. Ein weiteres Beispiel ist unsere Spendenaktion „Mach’s Möglich“, die wir jetzt zum siebten Mal durchführen.

Damit fördern wir gemeinnützige Vereine, denn sie leisten wertvolle Basisarbeit für eine bessere Gesellschaft. Ein deutschlandweites Online-Voting ermittelt die Gewinner. Dabei kann jeder sein Herzensprojekt entdecken und unterstützen. So hilft das Zusammenspiel von Vielen dabei, auf vielfältige Weise Werte zu schaffen.

Dazu passt auch eines der zentralen Themen des Diversity Days: Vielfalt verbindet. Denn auch wenn wir alle unterschiedlich sind, verschiedene Erfahrungen im Leben gemacht haben und für unser Handeln unterschiedliche Motivationen haben – wir leben in Gemeinschaft, und das Streben, sie stetig zu verbessern, verbindet uns!