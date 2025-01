Die Zukunft der Assekuranz: Die 6 Top-Trends für 2025

Laut Fadata stehen sechs zentrale Trends im Mittelpunkt, die die Versicherungsbranche nachhaltig prägen werden: Internalisierung, Prävention, Cloud-Migration, Embedded Insurance, Ökosystem-Entwicklung und Talent-Transformation. Diese Entwicklungen versprechen transformative Veränderungen, da Versicherer innovative Ansätze nutzen, um Kundenbedürfnisse, betriebliche Effizienz, Sicherheit und Risikomanagement zukunftssicher zu gestalten. Ein Blick auf die Treiber einer dynamischen Branche.

Schlüsseltrend: Prozessunternalisierung von Prozessen

Im Jahr 2025 wird die Internalisierung zentraler Abläufe für Versicherer an Bedeutung gewinnen. Ziel ist es, Prozesse effizienter zu gestalten, Kosten zu senken und die Datensicherheit zu erhöhen. Durch eine stärkere Kontrolle über eigene Prozesse können Versicherer flexibel auf regulatorische Vorgaben, sich verändernde Marktbedingungen und wachsende Kundenbedürfnisse reagieren.

Die Umstellung auf SaaS-Modelle erleichtert dabei die Zusammenarbeit mit Anbietern von Standardsoftware, die nicht nur bei der Implementierung, sondern auch in der laufenden Optimierung unterstützen. Die Internalisierung steht exemplarisch für den Trend zu mehr Effizienz und individueller Anpassung in einer zunehmend kundenorientierten Versicherungslandschaft.

Präventionsgetriebene Versicherungsmodelle

Die Versicherungsbranche befindet sich im Wandel: Proaktive Risikoprävention wird zum zentralen Eckpfeiler moderner Versicherungsmodelle. Mit einem stärkeren Fokus auf die Sicherheit und das finanzielle Wohlergehen ihrer Kunden können Versicherer nicht nur die Schadenhäufigkeit verringern, sondern auch die Kundenbindung stärken. Präventionsorientierte Ansätze schaffen einen Mehrwert für alle Beteiligten – niedrigere Kosten für die Versicherer und ein gesteigertes Sicherheitsgefühl für die Versicherten.

Dabei stehen innovative Technologien im Mittelpunkt: IoT-Geräte in der Kranken-, Lebens- und Gebäudeversicherung, Luftaufnahmen in der Katastrophen- und Gebäudeversicherung oder telematische Ortungsgeräte in der Kfz-Versicherung. Auch künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Blockchain revolutionieren die Branche, indem sie die Betrugserkennung, Risikobewertung und Prognosetools verbessern. Die daraus gewonnenen Daten ermöglichen frühzeitige Warnungen und präventive Maßnahmen, die sowohl Schäden verhindern als auch niedrigere Prämien für die Kunden möglich machen.

Fadata prognostiziert, dass immer mehr Versicherer diesen Weg einschlagen werden. Durch den Einsatz moderner Technologien und datengetriebener Lösungen können sie ihren Kunden nicht nur effektiv zur Seite stehen, sondern auch eine neue Ära der Versicherungsbranche einläuten – geprägt von Sicherheit, Effizienz und Vertrauen.

Migration in die Cloud

Cloud-basierte Lösungen machen die digitale Transformation kosteneffizienter und dienen als optimale Basis für die Nutzung digitaler Tools, mit denen eine nahtlose Integration von Drittanbietertechnologien unterstützt wird. Die Cloud mit ihrer hohen Flexibilität und Skalierbarkeit werde zunehmend attraktiv für agile Versicherungsunternehmen, die die Notwendigkeit einer schnellen Anpassung an Marktveränderungen erkennen, orakelt Fadata.

Cloud-Lösungen würden die Infrastrukturkosten und die Hardware-Investitionen durch eine effizientere Skalierung nach oben und unten treiben, etwa im Falle von Naturkatastrophen, wenn eine schnelle Skalierung zur Bearbeitung großer Mengen von Schäden unerlässlich ist. Zudem würden derartige Lösungen ein hohes Maß an Sicherheit bieten, die für Versicherer sonst nur mit großem Aufwand zu erreichen und zu erhalten sei, denn Cloud-Lösungen bieten robuste Sicherheitsmaßnahmen und regelmäßige Sicherheits-Updates.

Embedded Insurance

Zudem erwaretet Fadata, dass Embedded-Insurance-Modelle deutlich an Relevanz gewinnen werden. Kunden suchen bei ihrer Kaufentscheidung nach einem Mehrwert, Unternehmen möchten diese Kunden zufriedenstellen sowie neue Einnahmequellen erschließen und Versicherer schließlich wollen zusätzliche Kundensegmente adressieren – all dies führt zu einem Bedarf an Embedded Insurance, schlussfolgert das Softwarehaus. Dieser bedeutende Wandel im Versicherungsvertrieb, der Versicherungen integrierter, zugänglicher und kundenorientierter macht, werde letztlich zu einem wichtigen Katalysator für die Transformation der Versicherungslandschaft.

Der Ansatz, Versicherungsangebote direkt in digitale Plattformen zu integrieren, wird durch moderne Technologien wie APIs und leistungsfähige Kernplattformen erheblich vereinfacht. Die Verfügbarkeit von Echtzeitdaten und deren fortschrittliche Verarbeitung ermöglicht es Unternehmen, hyperpersonalisierte Versicherungsprodukte genau im richtigen Moment anzubieten. Ob Reiseversicherung beim Buchen eines Urlaubs, Geräteschutz beim Kauf eines Smartphones oder Absicherungen im E-Commerce – Embedded Insurance ist bereits heute in vielen Bereichen präsent. Zukünftig werden auch Branchen wie das Gesundheitswesen und die Immobilienwirtschaft vermehrt kontextbezogene Versicherungslösungen integrieren und anbieten.

Digitale Ökosysteme auf dem Vormarsch

Die Hauptgründe für die zunehmende Nutzung digitaler Ökosystemmodelle 2025 sieht Fatada in der Verbesserung der Kundenbindung und die Ausweitung der Marktreichweite. Das Kundenerlebnis ist für den Erfolg des Versicherungsgeschäfts entscheidend geworden, und das Ökosystemmodell bietet Versicherern die Möglichkeit, einen Mehrwert zu schaffen, ein besseres Nutzererlebnis zu bieten und personalisiertere Produkte zu entwickeln, glaubt Fadata. Zudem werden Plattform-Ökosysteme durch strategische Partnerschaften Innovation förderm. Dieser kooperative Ansatz ermögliche es den Versicherern, sich zu diversifizieren und in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt relevant zu bleiben.

Transformation: Versicherer auf der Suche nach „Digital-Talents“

Da die Branche auf KI, Datenanalyse und Automatisierung setzt, erwartet Fadata, dass der Bedarf an Talenten steigt, die sich mit Data Science, Cyberrisiken und Technologie-Integration auskennen. Die Versicherungsbranche war bisher eine technikgetriebene Branche, die für Entwickler weniger attraktiv war als andere Branchen. Die Anforderungen der digitalen Transformation, einschließlich KI, Datenanalyse und Automatisierung, ziehen jedoch neue Entwickler-Talente an.

Insbesondere die Generation Z möchte mit modernsten Tools, Plattformen und Technologien arbeiten; Legacy-Systeme und veraltete Programmiersprachen spielen auf ihrem Karriereweg keine Rolle. Entwickler mit Fachkenntnissen in den Bereichen Data Science, Cyberrisiko und Technologie-Integration dürften sich deshalb über die Herausforderungen, die die Entwicklung im Versicherungswesen mit sich bringt, glaubt Fadata.