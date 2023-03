DWS zur EZB-Zinserhöhung: „Eine gute Nachricht“

EZB-Sitzung am Donnerstag: Was bedeutet der SVB-Ausfall für die Zinsentscheidung?

Am Donnerstag steht die nächste EZB-Sitzung an. Eine der dominierenden Fragen diesmal: Inwiefern wird der Ausfall der Silicon Valley Bank die Entscheidung der EZB beeinflussen. Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger …