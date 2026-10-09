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Eine Milliarde Pfund: Patrizia will 4.000 Wohnungen in Großbritannien bauen

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Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Asoka Wöhrmann vor dem Hintergrund eines Büroflurs.
Foto: Patrizia SE / Hunger & Simmeth
Asoka Wöhrmann, Patrizia, will das Engagement im Vereinigten Königreich ausbauen.

Patrizia will eine Milliarde britische Pfund in den Wohnungsbau in Großbritannien investieren. Gemeinsam mit Kommunen und institutionellen Investoren sollen bis zu 4.000 Wohnungen entstehen. Dabei setzt der Investmentmanager auf ein Modell, das öffentliches und privates Kapital verbindet.

Der Investmentmanager Patrizia will eine Milliarde britische Pfund für den Bau von bezahlbarem Wohnraum im Vereinigten Königreich mobilisieren. Mit dem Kapital können rund 4.000 Wohnungen für etwa 10.000 Menschen entstehen, kündigt das Unternehmen an. Die Ankündigung erfolgte den Angaben zufolge im Anschluss an ein Treffen von Patrizia-Chef Asoka Wöhrmann mit dem britischen Premierminister Andy Burnham in Berlin.

Patrizia plant demnach, seine Wohnimmobilieninvestitionen insbesondere in wachstumsstarken Städten und Regionen Großbritanniens auszubauen. Dazu will das Unternehmen mit Kommunen und lokalen Partnern zusammenarbeiten, um geeignete Projekte zu identifizieren und zu finanzieren. Die konkreten Investitionsstandorte stehen noch nicht fest.

Das Finanzierungskonzept sieht vor, kommunale Wohnungsbauprojekte mit langfristigem Kapital auszustatten. Als mögliche Investoren kommen der Mitteilung zufolge auch britische Pensionskassen infrage. Kommunen sollen ihre wohnungspolitischen Prioritäten festlegen und gegebenenfalls eigene Mittel einbringen. Über eine Beteiligung entscheiden die jeweiligen Pensionskassen nach individueller Prüfung.

Bestehende Wohnimmobilieninvestitionen in London

„Patrizia investiert bereits in Wohnraum im Vereinigten Königreich und wir wollen unser Engagement weiter ausbauen“, sagt CEO Wöhrmann. Durch die Zusammenarbeit mit Kommunen und lokalen Partnern wolle das Unternehmen langfristiges Kapital für Wohnungsbauprojekte bereitstellen.

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In London investiert Patrizia bereits im Rahmen eines Joint Ventures mit einem lokalen Projektentwickler mehr als 100 Millionen britische Pfund in alternative Wohnformen und bezahlbaren Wohnraum. Für das erste gemeinsame Projekt, „Walworth Corners“ im Stadtteil Elephant and Castle, sind den Angaben zufolge die Baufinanzierung gesichert und ein Bauunternehmen beauftragt. Auf dem bislang ungenutzten Grundstück sollen Wohnungen, Studentenunterkünfte sowie Gemeinschafts- und öffentliche Räume entstehen.

Weitere Wohnimmobilieninvestitionen hat Patrizia in Cardiff, Birmingham, Reading und Southampton getätigt. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan begrüßt die geplante Ausweitung des Engagements. Auch Vertreter der Regionen Liverpool, West Midlands und West Yorkshire sehen Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit dem Investmentmanager.

Patrizia hat 324 Millionen Euro Eigenkapital für Wohnprojekte eingeworben

Neben Großbritannien ist Patrizia im Bereich bezahlbarer Wohnraum in weiteren europäischen Ländern aktiv. In Irland wurden im Rahmen der Impact-Investmentstrategie der Mitteilung zufolge bereits 929 Wohnungen übergeben. In Spanien sind die ersten von insgesamt 960 geplanten bezahlbaren Mietwohnungen fertiggestellt.

Bis zum zweiten Quartal 2026 hat Patrizia nach eigenen Angaben insgesamt 324 Millionen Euro Eigenkapital für 18 Wohnungsbauprojekte in Spanien, Irland, Großbritannien und Belgien eingeworben. Die Investitionen sind Teil der unternehmenseigenen Plattform „European Living“, die ein Volumen von 17,5 Milliarden Euro umfasst.

Den weiteren Investitionsplan für Großbritannien will Patrizia gemeinsam mit potenziellen Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor entwickeln. Konkrete Standorte, Investitionsentscheidungen und Zeitpläne sollen im weiteren Projektverlauf bekannt gegeben werden.

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