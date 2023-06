Ergo wird offizieller Sponsor der Euro 2024

Ergo wird offizieller nationaler Partner der Uefa Euro 2024 in Deutschland: Für die kommende Fußball-Europameisterschaft 2024 haben der Versicherer und die UEFA eine Sponsoring-Vereinbarung unterzeichnet.

Deutschland ist Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft 2024. Die 51 Spiele des Turniers werden im Juni und Juli 2024 in zehn deutschen Städten ausgetragen. Nun gab die Ergo bekannt, als Sponsor das Turnier zu unterstützen. Mit dem Sponsoring des Fußball-Turniers 2024 verfolge man das Ziel, die eigene Marke im Heimatmarkt zu stärken, betont der Versicherer.

Zudem unterstützt der Versicherer als Presenting Partner das Volunteer-Programm und leistet somit einen aktiven Beitrag zur Gastgeberrolle Deutschlands: Zum ersten Mal organisieren die Uefa und die zehn Austragungsstädte gemeinsam dieses Programm, bei dem 16.000 Freiwillige als ehrenamtliche Helfer für die Heim-EM gesucht werden. Sie werden die Fans aus aller Welt in den deutschen Austragungsorten begrüßen und vor Ort unterstützen, um ihnen ein angenehmes und reibungsloses Fußball-Erlebnis zu ermöglichen – ganz im Sinne von Ergo’s neuem Markenclaim „Einfach, weil´s wichtig ist“.

Bewerbungen sind ab heute und damit genau ein Jahr vor Beginn des Turniers möglich. Weitere Informationen sind unter folgendem Link verfügbar: https://www.euro2024volunteers.com/

„Es ist uns eine große Freude, Partner der kommenden Fußball-Europameisterschaft in unserem Heimatmarkt zu sein. Wir werden unsere langjährige Erfahrung im Sport-Sponsoring nutzen, um Deutschland als Top-Gastgeberland bei unseren internationalen Gästen zu präsentieren und zum Gelingen dieses besonderen Ereignisses beizutragen. Getreu dem Motto der Uefa Euro 2024, ‘United by Football. Vereint im Herzen Europas‘ glauben wir an die verbindende Kraft des Fußballs“, sagt Dr. Lena Lindemann, Mitglied des Vorstands der Ergo Group AG und verantwortlich für Personal Deutschland, Personal International und Allgemeine Dienste.

Uefa-Marketingleiter Guy-Laurent Epstein ergänzt: „Ergo ist ein langjähriger Unterstützer und Partner des Fußballs in Deutschland und passt daher perfekt als Partner der Euro 2024. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ERGO beim Volunteer-Programm der Uefa Euro 2024. Denn die 16.000 Volunteers werden während des gesamten Turniers eine äußerst wichtige und wertvolle Rolle spielen und jeden Fan im Gastgeberland willkommen heißen.“