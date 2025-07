Baloise bringt Kindervorsorge

Sie kombiniert eine kapitalmarktorientierte Altersvorsorge mit innovativen Komponenten zur Absicherung biometrischer Risiken. Ziel ist es, eine finanzielle Vorsorgelösung zu bieten, die über klassische Sparprodukte hinausgeht und gleichzeitig wichtige Gesundheitsrisiken frühzeitig abdeckt.

Drei Bausteine im Fokus

Im Zentrum des Produkts stehen drei Bausteine, die aufeinander abgestimmt sind. Einerseits bleiben bewährte Elemente des Vorgängerprodukts erhalten. Andererseits werden leistungsstarke Funktionen der bestehenden Best-Invest-Produktlinie erstmals auch für Kinder verfügbar gemacht. Als wesentliche Neuerung kommt der Baustein „Startklar Plus“ hinzu. Er ermöglicht eine Invaliditätsabsicherung bereits im Kindesalter und erlaubt zu einem späteren Zeitpunkt den Wechsel in eine Grundfähigkeiten- oder Berufsunfähigkeitsversicherung – ohne erneute Gesundheitsprüfung. Damit hebt sich die Police nach eigenen Angaben deutlich vom Wettbewerb ab.

Vertragsabschluss ab Geburt

„Mit der Kombination aus flexiblem Vermögensaufbau und hochwertigem Risikoschutz setzen wir neue Maßstäbe in der Kinder-Vorsorge“, betont Sascha Bassir, Vorstand der Baloise Vertriebsservice AG. „Best Invest Kids ist einzigartig am Markt – nicht zuletzt durch die Kombination der beiden Absicherungskomponenten Berufsstart-Option und Startklar Plus in einer Police.“

Ein Vertragsabschluss ist bereits ab der Geburt des Kindes möglich. Der Schutzbaustein Startklar Plus kann ab dem sechsten Lebensmonat hinzugefügt werden. Besonders auffällig ist, dass der Antrag auch ohne die Unterschrift der Eltern gestellt werden kann – etwa durch Großeltern oder Paten. Die sogenannte Berufsstart-Option bleibt Bestandteil des Konzepts. Sie ermöglicht eine spätere Absicherung bei Aufnahme einer Ausbildung oder eines Studiums mit vereinfachter Gesundheitsprüfung, ohne dass dafür ein zusätzlicher Beitrag fällig wird.

Auch im Bereich Kapitalanlage übernimmt Best Invest Kids zentrale Eigenschaften der bekannten Best-Invest-Linie. Der Einstieg ist bereits mit kleinen monatlichen Beiträgen möglich. Ein garantierter Rentenfaktor sorgt für langfristige Planungssicherheit – dieser gilt auch bei späteren Beitragserhöhungen oder Zuzahlungen bis zu einer Höhe von einer Million Euro. Zuzahlungen sind zudem flexibel ab einer bestimmten Mindestsumme möglich. Die Kostenstruktur ist transparent gestaltet, ein Kostendeckel begrenzt fondsabhängige Kosten auf einen definierten Höchstwert. Neue Fonds werden automatisch eingebunden, sodass das Investment stets auf dem neuesten Stand bleibt. Auch bei der späteren Verrentung bietet das Produkt verschiedene Wahlmöglichkeiten.

Schutzbaustein Grundfähigkeiten

Mit dem Schutzbaustein „Startklar Plus“ adressiert die Baloise typische Risiken im Kindesalter. Er umfasst 30 biometrische Ereignisse, darunter schwere Erkrankungen, unfallbedingte Gesundheitsschäden, Pflegebedürftigkeit sowie der Verlust zentraler Fähigkeiten wie Sehen, Hören, Sprechen oder Gehen. Im Leistungsfall wird eine Kapitalzahlung in Höhe von 10.000 Euro fällig, ergänzt um einen Sofortbonus aus Überschüssen von weiteren 2.000 Euro. Ein entscheidender Vorteil ist die Option, später ohne erneute Gesundheitsprüfung in eine Grundfähigkeiten- oder Berufsunfähigkeitsversicherung zu wechseln. So lässt sich eine hochwertige Arbeitskraftabsicherung über die gesamte Lebensspanne hinweg aufbauen.

Zielgruppe Eltern, Paten

Das Produkt richtet sich an Eltern, Großeltern und Paten, die frühzeitig finanzielle Verantwortung übernehmen und den Kindern eine flexible, sichere und zukunftsorientierte Vorsorge ermöglichen möchten. Im Vergleich zu klassischen Sparplänen oder Bankprodukten sieht die Baloise in Best Invest Kids ein deutliches Plus an Sicherheit, Transparenz und Flexibilität.