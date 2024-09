F&B-Rating Grundfähigkeiten 2024: „Besser denn je, aber die Lücken bleiben“

Grundfähigkeitstarife gibt es immer öfter nach dem Bausteinprinzip. Stein für Stein entstehe der perfekte Versicherungsschutz, so das Versprechen der Versicherungsunternehmen. Doch anders als dem bekannten Klemmbaustein fehlt es der Grundfähigkeitsversicherung (GF) an verlässlichen Standardmaßen, kritisiert das Analysehaus in seinem neuesten Rating.

„Leistungsbausteine der Grundfähigkeitsversicherung sind oft eine Blackbox. Ähnlich klingende Begriffe können für unterschiedliche Leistungsauslöser stehen“, bemängelt Michael Franke, Gründer und Geschäftsführer der Franke und Bornberg. Das schaffe Intransparenz und im schlimmsten Fall lückenhaften Versicherungsschutz, so Franke weiter. Zudem verteuere jeder zusätzliche Baustein den Vertrag. Was den Vertrag am Ende sogar teuer machen können, als eine Berufsunfähigkeitsversicherung.

Die modulare Angebote treiben zudem die Zahl der Tarifkombinationen in die Höhe. Auf der Suche nach den besten Grundfähigkeitsversicherungen hat Franke und Bornberg die Zahl von 5.451 Tarifkombinationen untersucht. Ein Versicherer hat gleich zehn verschiedene Bausteine im Programm, andere folgen mit neun oder acht Modulen.

Grundfähigkeit besser unabhängig vom Beruf absichern

Mittlerweile hat nach Angaben des Analysehauses fast jede Gesellschaft, die im Bereich Arbeitskraftabsicherung unterwegs ist, auch einen GF-Schutz im Programm. Der Trend zu Leistungsauslösern, die zumindest auf den ersten Blick mit dem ausgeübten Beruf zu tun haben, halte an. „Versicherte Fähigkeiten wie „LKW oder Bus fahren“ (Berufskraftfahrer), „Riechen und Schmecken“ (Köchin) oder Ziehen und Schieben (Altenpfleger) machen aus einer Grundfähigkeitspolice aber noch keine echte Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung“, mahnt Franke weiter.

Und wenn der Koch „Riechen und Schmecken“ versichert hat, wichtige Grundfähigkeiten wie „Heben und Tragen“ oder „Knien und Bücken“ aber ohne Absicherung bleiben, ist der Schutz löcherig. Großes Manko sei außerdem, dass versicherte Grundfähigkeiten nach einem Berufswechsel oft nicht mehr zur neuen Tätigkeit passen würden. Vermittler sollten deshalb nur Tarife empfehlen, die alle relevanten Grundfähigkeiten absichern. Das bewahre sie vor Haftungsrisiken und ihre Kunden vor nicht ausreichendem Versicherungsschutz, betont der Ratingexperte Franke.

Das kostet der Grundfähigkeitsschutz

(Maurer, 30 Jahre, 1.000 Euro Monatsrente, Endalter 67, netto monatlich)

Grundprodukt (Basisprodukt mit eingeschränkten Leistungen): 50,04 EUR Grundprodukt + schwere Krankheiten (12 Monatsrenten): 57,85 EUR Grundprodukt + Psyche: 69,90 EUR Grundprodukt + alle Bausteine: 161,33 EUR

Zum Vergleich: Der Preis für eine SBU-Versicherung startet bei 133,96 Euro, und eine selbstständige Erwerbsunfähigkeitsversicherung (SEU) kostet ab 49,81 Euro monatlich (jeweils netto).

Quelle: Franke & Bornberg

Wie gut sind Grundfähigkeitsversicherungen 2024?

Orientierung trotz fehlender Produktstandards bietet Franke und Bornberg mit einem Katalog von 15 klar definierten Grundfähigkeiten. Auf diese Weise entstehe ein einheitlicher Bewertungsmaßstab, der Vermittlern und Verbrauchern die Auswahl erleichtert, zeigt sich das Ratinghaus überzeugt. Angesichts des großen Angebotes an hervorragenden GF-Tarifen müsse sich niemand mit Mittelmaß zufriedengeben.

Zwischen „Grundfähigkeit“ und „Grundfähigkeit Plus“

Im Rating wird zwischen den Varianten „Grundfähigkeit“ und „Grundfähigkeit Plus“ unterschieden. Tarife, denen Franke und Bornberg zur Unterscheidung die Bezeichnung „Plus“-Variante gibt, bieten zusätzlich Versicherungsschutz bei schweren Krankheiten.

Im Segment „Grundfähigkeit“ sind aktuell 25 Anbieter mit 63 Haupttarifen und 4.038 Produktkombinationen am Start. Sie werden nach 67 Kriterien bewertet. Die Tarife erhalten Noten von der Bestnote FFF+ „hervorragend“ bis zu befriedigend (Note FF).

Das Rating „Grundfähigkeit Plus“ berücksichtigt 18 Anbieter mit 41 Haupttarifen und 1.413 Produktkombinationen. Bewertet wird nach 75 Kriterien. 2024 erreichen gegenüber dem Vorjahr deutlich mehr “Plus“-Tarife die Höchstnote.

Der Wettbewerb ist im vollem Gange

Der Wettbewerb um Qualität ist nach Angaben von Franek und Bornberg offensichtlich auch in der GF-Versicherung im vollen Gang.

Erste Einblicke in die Leistungsregulierung

Die Produktgattung Grundfähigkeitsversicherung ist noch relativ jung im Markt. Im Vergleich mit der BU-Leistungsregulierung gibt es noch wenig Erfahrungen zur GF-Leistungspraxis, betont auch Franke und Bornberg. „Dabei erscheint die Regulierung von GF-Verträgen auf den ersten Blick erfreulich schlank. Denn anders als bei Berufsunfähigkeit verlangt der Versicherer im Leistungsfall keine Angaben zum Beruf. Das erleichtere Versicherten das Ausfüllen des Fragebogens erheblich“, weiß Philipp Wedekind, Leiter Ratings „Vorsorge und Nachhaltigkeit“ bei Franke und Bornberg.

Erste Einblicke in die GF-Regulierungspraxis zeigten, dass der erforderliche Grad der Einschränkung nicht selten verfehlt werde, so Wedekind. Unter dem Strich seien die Anerkennungsquoten bei GF-Policen niedriger als in der BU-Versicherung. Das liege nicht zuletzt an den jungen Beständen. Rücktritte wegen Verletzung der Anzeigepflicht spielten hier eine größere Rolle.

„Berater müssen ihre Kunden über Unterschiede zur BU-Versicherung noch klarer informieren“ Philipp Wedekind, Franke & Bornberg

„Wer seit sechs Monaten „Rücken hat“ und deswegen nicht arbeiten kann, ist enttäuscht, wenn sein Antrag abgewiesen wird“, sagt Wedekind. Dass Leistungen erst bei Verlust einer versicherten Fähigkeit fällig werden, sei Versicherten bei Abschluss oft nicht bewusst. „Berater müssen ihre Kunden über Unterschiede zur BU-Versicherung noch klarer informieren“, fordert Wedekind.

Fazit des neuesten Grundfähigkeitsversicherungsratings: Die Zahl der Anbieter ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Je nach Leistungsumfang und Zahl der Bausteine kann eine GF-Versicherung mehr kosten als ein SBU-Vertrag. Angesichts vieler sehr guter oder sogar hervorragender Grundfähigkeitstarife muss sich niemand mit einem mittelmäßigen Vertrag begnügen. Alle wesentlichen Grundfähigkeiten abzusichern hat Vorrang vor berufsbezogenem Schutz. Gerade weil die Leistungsauslöser von GF-Tarifen ganz anders gestaltet sind als bei BU-Versicherungen, ist eine gute Beratung und Aufklärung von Kunden das A und O der GF-Beratung. Die aktuellen Ergebnisse auf Tarifebene stellt Franke und Bornberg auf der Homepage kostenlos bereit.