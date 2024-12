Swiss Life optimiert Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeitsversicherung

Die Swiss Life Deutschland hat ihre Arbeitskraftsicherungsprodukte umfassend überarbeitet. Sowohl die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) als auch die Grundfähigkeitsversicherung „Swiss Life Vitalschutz“ wurden optimiert, um den Anforderungen einer breiteren Zielgruppe gerecht zu werden, betont der Versicherer.

Grundfähigkeitsversicherung mit neuen Optionen

Die Grundfähigkeitsversicherung „Swiss Life Vitalschutz“ wurde grundlegend überarbeitet und bietet nun die zwei Haupttarife „Komfort“ und „Premium“. Diese decken 30 beziehungsweise 45 Leistungsauslöser ab, wodurch eine breite Zielgruppe angesprochen wird. Neu ist zudem, dass die Tarife ohne Antragsfragen zu psychischen Vorerkrankungen beantragt werden können. Das Mindesteintrittsalter wurde auf zehn Jahre gesenkt, um auch Schülern und Schülerinnen frühzeitig den Zugang zu einer Grundfähigkeitsabsicherung zu ermöglichen.

Ein weiterer innovativer Baustein ist die „Psyche-Option“, die psychische Erkrankungen pauschal absichert, sofern diese zu einer zeitlich unbefristeten vollen Erwerbsminderung führen. Damit unterstreicht Swiss Life ihre Marktführerschaft bei der Absicherung von Grundfähigkeiten.

Verbesserungen in der Berufsunfähigkeitsversicherung

Auch die BU wurde modernisiert. Die Leistung „Akuthilfe“ ermöglicht nun Zahlungen über einen verlängerten Zeitraum von 18 Monaten bei spezifischen Diagnosen wie Krebs oder Herzinfarkt. Für bestimmte Berufsgruppen, darunter Ärztinnen und Ärzte, wurden zudem die Absicherungsmöglichkeiten nach Praxisübernahmen verbessert. Die Tarife profitieren von präziseren Definitionen und einer gerechteren Prämiengestaltung.

Neuerungen für alle Arbeitskraftsicherungsprodukte

Zu den gemeinsamen Innovationen der BU- und Grundfähigkeitsversicherung zählen unter anderem eine Besserstufungsoption: Sie erlaubt eine verbesserte Berufseinstufung ohne erneute Gesundheitsprüfung. Eine Nachversicherungsgarantie mit der Möglichkeit, die zuletzt versicherte Rente bei definierten Ereignissen um bis zu 50 Prozent zu erhöhen. Die Obergrenze liegt laut Swiss Life bei 3.000 Euro. Eine Erhöhung der Maximal-Absicherungen für Auszubildende, Schülerinnen und Schüler gleichermaßen auf 1.500 Euro unabhängig von der besuchten Schulform oder Jahrgangsstufe. Die meisten Studierenden können weiterhin bis zu 2.000 Euro pro Monat beantragen. Zudem gibt es nun auch die so genannte Karrieregarantie: Die Option ermöglicht bei Gehaltssprüngen von mindestens fünf Prozent jährliche Rentenerhöhungen bis zu 4.000 Euro monatlich ohne erneute Gesundheitsprüfung.

Neu ist die „AU-Option“, die ab sofort auch Bestandteil der Grundfähigkeitslösungen ist. Ebenfalls neu: bei Abschluss kann nun zwischen einer maximalen Leistungsdauer von 24 und 36 Monaten gewählt werden. Ebenfalls neu ist die so genannte „optimierte Nachversicherungsgarantie“. Damit lässt sich nun jede zuletzt versicherte Rente bei insgesamt 18 definierten Ereignissen stets um bis zu 50 Prozent erhöhen. Dabei gilt die deutlich erhöhte neue Obergrenze von 3.000 Euro, was laut Swiss Life insbesondere dem Absicherungsbedarf von Jung-Akademikern gerecht wird. Zusätzlich besteht weiterhin die ereignisunabhängige Nachversicherungsmöglichkeit in den ersten fünf Jahren der Laufzeit.

Branchenlösungen profitieren besonders

Im Zuge des Updates wurden auch die Tarife der Branchenlösungen „MetallRente“, „KlinikRente“ und „ChemieRente“ überarbeitet. Zielgruppen wie Mechatroniker, Pflegefachkräfte und Fachinformatiker können laut Swiss Life von den verbesserten Konditionen besonders profitieren. „Aktuell bemerken wir, dass es in der Beratung nicht nur auf das eine konkrete Produkt ankommt, sondern auf einen Mix aus beiden Welten – BU und Grundfähigkeit – um die Absicherung von Tätigkeiten (BU) und Fähigkeiten (GF) ideal zu kombinieren“, sagt Holzer.

Indem man nun auch den Grundfähigkeitstarif Swiss Life Vitalschutz völlig neu aufgesetzt habe, rücke man die AKS-Konzepte in entscheidenden Punkten noch enger zusammen und erleichter damit den Vermittlerinnen und Vermittlern die Kundenansprache erheblich, betont Stefan Holzer, Leiter Market Management und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland.