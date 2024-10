Financial Freedom Report: Sorgen und Zukunftsängste belasten zunehmend

Wie steht es die finanzielle Unabhängigkeit und Vorsorge in Krisenzeiten? Die LV 1871 hat zum vierten Mal in Folge ihren "Financial Freedom Report" vorgestellt. Und der zeigt in diesem Jahr verstärkt, wie gesellschaftspolitische Einflüsse die Wahrnehmung finanzieller Freiheit prägen. Eine Generation ist dabei besonders betroffen.